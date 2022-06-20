هل يجوز للوالدين الحج على نفقة ابنتهم؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للوالدين الحج على نفقة ابنتهم ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ،واجابت إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، إنه لا مانع شرعًا من حج الوالدين على نفقة ابنتهم الخاصة ولو كانت متزوجة، منوهة بأنه من البر وصلة الرحم.

وأضافت الإفتاء أن هذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع -أيًّا كان- يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج تحقيقًا لقوله تعالى: « وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ» الآية 97 من سورة آل عمران.

هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمي في مرة واحدة ؟

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " إن كنت تقصد عمرة واحدة للاثنين بنية واحدة وفعل وأفعال واحدة فلا يجوز ، وإن كنت ستفعل عمرة عن أحدهما أولاً ، ثم إذا انتهيت منها وتحللت تذهب لأدنى الحل كالتنعيم ، وتحرم بعمرة ثانية عن الآخر يجوز `ذلك .

كيفيّة الحج المفرد

على من نوى حج المفرد أولًا: الإحرام و طواف القدوم : يبدأ المسلم حجه بالإحرام، وينوي عند إحرامه الحجّ فقط إذا كان نُسكه الإفراد، ثمّ يتوجّه إلى مكّة المُكرَّمة مُلَبِّيًا؛ فإذا وصلها توجّه إلى المسجد الحرام، وأوّل ما يبتدئه في المسجد الحرام هو طواف القدوم حول البيت العتيق.

ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود، فيستلم الحجر، ويُقبّله في كلّ شوط إن أمكنه ذلك ما لم يكن في ذلك أذيّة للمسلمين، فإن لم يستطع أن يُقبّل الحجرَ، فإنّه يلمسه بِيَده، أو بشيء يُمسكه بِيَده، ثمّ يُقبّله، فإن عجز عن ذلك، أشارَ إلى الحجر الأسود بِيَده، ويطوف حول البيت سبعة أشواط، ويضطبع فيها، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويشتغل بذِكر الله -تعالى-، والدعاء، وعند تمام طوافه يُصلّي ركعتَين عند مَقام نبي الله إبراهيم -عليه السلام- إن استطاع.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دارالإفتاء للرد على أسئلة المتابعين أما إذا كنت ستهب ثواب العمرة لأكثر من شخص فهذا جائز أيضا .