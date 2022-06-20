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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تعلن الموعد الرسمي ريلمي لإصدار الساعة الذكية TechLife Watch R100

ريلمي تعلن الموعد
ريلمي تعلن الموعد الرسمي ريلمي لإصدار ساعتها الذكية

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة في صناعة الهواتف والساعات الذكية، لإطلاق بعض منتجاتها المميزة، حيث كشفت عن الموعد الرسمي لإطلاق أحدث ساعاتها الذكية  TechLife Watch R100 في 23 يونيو القادم بالهند، ذلك بجانب هاتف ريلمي الجديد C30 الذي سيتم إطلاقه في حدث ضخم غدا الموافق 20 يونيو.

 

بحسب ما ذكر موقع Gsmarena التقني، ستتميز ساعة ريلمي الجديدة TechLife Watch R100 بشاشة ملونة من نوع TFT، قياس 1.32 بوصة، بدقة 360x360 بكسل.

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كما أن الساعة الرائدة من ريلمي ستأتي بتصميم أنيق، حيث ستأتي محاطة بمعدن الألومنيوم، بينما الغطاء خلفي سيكون غير لامعا. بالإضافة إلى ذلك ستتميز الساعةTechLife Watch R100 أيضًا بزرين على جانبها الأيمن ، و بذلك تكون مشابهة للساعتين Watch S و Watch S Pro.

 

ومن المواصفات المميزة لساعة ريلمي TechLife Watch R100، أنها ستدعم أيضًا الاتصال عبر البلوتوث ، مما يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية عند الاتصال بهواتفهم الذكية، كما تتمتع الساعة ببطارية عملاقة حيث ستحتوي ساعة Watch R100 على بطارية بسعة 380 مللي أمبير في الساعة ، والتي تم الإعلان عنها أن بها قدرة تحمل تصل إلى ٧ أيام من العمل .

 

وأكدت شركة ريلمي الصينية على وجود خيارين للألوان للساعة الذكية TechLife Watch R100،  بينما لم يتم الإعلان إذا كانت الشركة ستبيع الأشرطة بشكل منفصل بألوان مختلفة أم لا، حتى الآن.

 

و تستعد شركة ريلمي في الإعلان عن هاتف رائد بسعر منخفض جدا في فئة ال 2000 جنيه مصري، رغم ذلك يتمتع بمعالج قوي من نوع UNISOC T612 ، و ستطلق ريلمي الهاتف بحدث إطلاق ضخم ستشنه غدا.

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