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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تطلق رسميا هاتفها المميز Realme Q5x بسعر رخيص وبطارية جبارة

ريلمي تطلق رسميا
ريلمي تطلق رسميا هاتفها المميز Realme Q5x بسعر رخيص وبطارية

أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها  Realme Q5x الأحدث في سلسلة هواتف Realme Q5 ، مع عدد من المواصفات المميزة منها بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير بالإضافة إلى سعر مناسب .      

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف ريلمي  Realme Q5x  يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، ،مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + HD، بدقة  720 × 1600 بكسل ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية ، مع سمك 8.1 ملم ووزن حوالي 184 جرامًا. 

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ويقدم هاتف ريلمي Realme Q5x كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع فلاش LED مزدوج، مع كاميرا للعمق  بدقة 0.3 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 5  ميجا بيكسل لمكالمات الفيديو والسيلفي.

Realme Q5x
ريلمي تطلق رسميا هاتفها المميز Realme Q5x بسعر رخيص وبطارية جبارة 

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme Q5x  على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم  الشحن بقدرة 10 واط ، مع دعم بطاقة SIM المزدوجة و  G / 4G و Wi-Fi و Bluetooth 5.0 و GPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme Q5x  بمعالج من نوع Dimensity 700  من شركة ميديا تيك،  يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4  جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت، مع بطاقة microSD ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 OS و Realme UI 3.0. 

 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme Q5x  من 149  دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي ألفين و 790 جنيه مصري، وذلك لأصغر نسخة، وسيتم تنفيذ أول عملية بيع للهاتف  في 23 يونيو، ولم تعلن الشركة حتى الآن موعد إصدار الهاتف في الأسواق العالمية، ولكن من المتوقع أن ينطلق خلال الأسابيع المقبلة.    

 

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