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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعتقال المخرج بول هاجيس بتهمة التحرش الجنسي

بول هاجيس
بول هاجيس

أكدت وسائل الإعلام الإيطالية إنه تم اعتقال المخرج الكندي بول هاجيس، الحائز على جائزة الأوسكار في جنوب إيطاليا للاشتباه في ارتكابه وقائع تحرش جنسي.

 

يشتبه في بول هاجيس، بارتكابه جريمة الاعتداء الجنسي الجسيم والإصابة الشخصية الخطيرة ضد شابة أجنبية.

 

يذكر أن وجهت اتهامات التحرش للمخرج منذ عام 2018، حيث نفى المخرج الحائز على جائزة أوسكار بول هاجيس حينها اتهامات بسوء السلوك الجنسي والتي ساقتها أربع سيدات بينهن اثنتان اتهمتاه بالاغتصاب.
 


وأوردت وكالة أسوشييتد برس اتهامات من ثلاث نساء عملن في صناعة الترفيه تتضمن أن هاجيس أقدم على تقبيلهن عنوة، أو أنه أجبرهن على ممارسة الجنس الفموي، خلال الفترة بين 1996 و 2015. كما اتهمت واحدة من النساء الثلاث هاجيس باغتصابها. ولم يحدد التقرير أسماء النساء.

وقالت كريستين ليبيرا محامية هاجيس في بيان أرسلته إلى رويترز"السيد هاجيس ينفي بشكل كامل هذه الادعاءات المجهولة".

وكان هاجيس قد رفع دعوى قضائية ضد امرأة رابعة عرفت في تقرير باسم هالي بريست والتي اتهمته باغتصابها في 2013، أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك. وفي هذه الدعوى نفى هاجيس هذا الادعاءات واتهم بريست بالابتزاز وبأنها طلبت تسعة ملايين دولار مقابل عدم الإعلان عن مزاعمها.

ولم يتسن الوصول إلى بريست وموجهي الاتهامات الثلاثة الآخرين من أجل الحصول على تعليقهن  ولم يتسن لرويترز أيضا التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وفاز هاجيس (64 عاما) بجائزتي أوسكار لأفضل سيناريو وأفضل فيلم في عام 2006 عن فيلم "كراش".

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