أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش قرارا بتشكيل فريق عمل لتجهيز مقار اللجان الثانوية العامة بمدينة العريش ،والتأكيد علي توفير مياه للشرب ، وذلك بالتواصل مع شركة المياة لدفع سيارات مياة الي اللجان والاستراحات ، لتحقيق الاكتفاء بالمدارس ومليء الخزانات تجنبا لأي عطل في عملية ضخ المياه ، كما تم عمل اللازم نحو تهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

تركيب كشافات

ووجه قسم الانارة لصيانه وتركيب كشافات بمحيط اللجان ، كما تم تسليم عدد ماكينات توليد كهرباء لشركة توزيع الكهرباء كاحتياطي .

ووجهة سيارات صيانة الكشافات لعمل اللازم ، كما تم توجية شركة النظافة لتطهير محيط اللجان .

أكد علي اتمام عملية تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات ، وكذلك الاستراحات يتم تعقيمها دوريا لسلامة المراقبين والمشرفين ، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

كما تم التنسيق مع هيئة التلفونات ، لتشغيل الخطوط داخل اللجان ومركز الامتحانات بالعريش، الي جانب وتجهيز سيارات الإسعاف للتواجد بمحيط اللجان، وكذا توفير زائره صحيه بكل لجنة تحسبا للطوارئ .

