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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق عمل لتجهيز مقار اللجان الثانوية العامة بمدينة العريش

لقاء رئيس مدينة العريش
لقاء رئيس مدينة العريش مع رؤساء الادارات

أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مجلس مدينة العريش قرارا بتشكيل فريق عمل لتجهيز مقار اللجان الثانوية العامة بمدينة العريش ،والتأكيد علي توفير مياه للشرب ، وذلك بالتواصل مع شركة المياة لدفع سيارات مياة الي اللجان والاستراحات ، لتحقيق الاكتفاء بالمدارس ومليء الخزانات تجنبا  لأي عطل في عملية  ضخ المياه  ، كما تم عمل اللازم نحو تهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

 

تركيب كشافات

 

 ووجه قسم الانارة لصيانه وتركيب كشافات بمحيط اللجان ،  كما تم تسليم عدد ماكينات توليد كهرباء لشركة توزيع الكهرباء كاحتياطي .
ووجهة سيارات صيانة الكشافات لعمل اللازم ، كما تم توجية شركة النظافة لتطهير محيط اللجان .

أكد علي اتمام عملية  تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات ، وكذلك الاستراحات  يتم تعقيمها دوريا لسلامة المراقبين والمشرفين ، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر.

كما تم التنسيق مع   هيئة التلفونات ، لتشغيل الخطوط داخل  اللجان ومركز الامتحانات بالعريش، الي جانب  وتجهيز سيارات الإسعاف للتواجد بمحيط اللجان،  وكذا توفير زائره صحيه بكل لجنة تحسبا للطوارئ .
 

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فريق عمل تجهيز لجان الثانوية العامة

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