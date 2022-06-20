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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يستبعد زيارة أوكرانيا في جولته الخارجية

بايدن يستبعد زيارة
بايدن يستبعد زيارة أوكرانيا في جولته الخارجية

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن يزور أوكرانيا خلال رحلته الدولية المقبلة.

كما توقع الرئيس الأمريكي، أن تحصل أوكرانيا على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قريباً.

ويبدأ جو بايدن رحلة أوروبية هذا الأسبوع، وحول إمكانية زيارة أوكرانيا في تلك الفترة قال الرئيس الأمريكي "خلال هذه الرحلة، الأمر ليس مرجحا".

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية، في منتصف يوليو المقبل، ضمن جولة خارجية لمنطقة الشرق الأوسط.

وستكون زيارة بايدن التي تتزامن مع انعقاد القمة الأمريكية الخليجية العربية المرتقبة، الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة مطلع عام 2021.

وكان البيت الأبيض أعلن أن بايدن سوف يزور الشرق الأوسط في جولة خارجية من 13 إلى 16 يوليو، تبدأ بزيارة إسرائيل والضفة الغربية ثم المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، دعا بايدن مواطنيه إلى عدم التوجهِ إلى أوكرانيا، موضحا أنه لا يعلم مكان تواجد الأمريكيين الثلاثة الذين أفادت تقارير بفقدان أثرهم في أوكرانيا.

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فُقد أثر 3 أمريكيين يعتقد أنهم من ضمن مجموعة غالبيتهم من المحاربين القدامى الذين انضموا إلى متطوعين أجانب آخرين، للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

بايدن أوكرانيا الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي روسيا

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