أرخص هاتف في الأسواق.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C30

طرحت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30 في الهند منذ قليل، بسعر منخفض جدا في فئة ال 1000 جنيه .

وفقا لموقع Gizmochina، سيصل هاتف ريلمي Realme C30 بتصميم مميز، فسيحتوي الهاتف الذكي على حواف مسطحة من جميع الجوانب الأربعة، مع شاشة مسطحة في الأمام وغطاء مسطح في الخلف، كما سيتميز الهاتف من الخلف بتصميم جديد به خطوط "مقلّم" .

مواصفات هاتف Realme C30

يأتي هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD، وبدقة عرض HD Plus، بالإضافة إلى وجود نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.



يعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

بالنسبة للكاميرا سيضم هاتف ريلمي Realme C30 بكاميرا واحدة فقط بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما يقتصر على تقنية الجيل الرابع 4G، كما يدعم واي فاي أحادي النطاق و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى ذلك يتميز بمنفذ شحن MicroUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة MicroSD مخصصة.





وسيحتوى هاتف ريلمي Realme C30 بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

جدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme C30 سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وبواجهة مستخدم Realme UI، سيتوفر هاتف ريلمي Realme C30 باللونين الأزرق الفاتح والأخضر، و سيبلغ سعر الهاتف بالإصدار 2GB + 32GB بسعر 96 دولار أمريكي (حوالي 1780 جنيه)، والإصدار الآخر 3GB + 32GB بسعر 106 دولار أمريكي (حوالي 1960 جنيه مصري).