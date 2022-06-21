عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص هاتف في الأسواق.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C30

أرخص هاتف في الأسواق..
أرخص هاتف في الأسواق.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme C30

طرحت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة أحدث هواتفها الذكية المناسبة للفئة المتوسطة Realme C30 في الهند منذ قليل، بسعر منخفض جدا في فئة ال 1000 جنيه .

 

وفقا لموقع Gizmochina، سيصل هاتف ريلمي Realme C30 بتصميم مميز،  فسيحتوي الهاتف الذكي على حواف مسطحة من جميع الجوانب الأربعة، مع شاشة مسطحة في الأمام وغطاء مسطح في الخلف، كما سيتميز الهاتف من الخلف بتصميم جديد به خطوط "مقلّم"  .

 

مواصفات هاتف Realme C30

 

يأتي هاتف ريلمي Realme C30 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع  LCD، وبدقة عرض HD Plus،  بالإضافة إلى وجود نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.


يعمل هاتف ريلمي Realme C30، بمعالج من نوع UNISOC T612، كما سيتم توفير الهاتف الجديد من ريلمي بإصدارين مختلفين فيتصل ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجا بايت من نوع UFS 2.2  أو ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام و ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت.

 

بالنسبة للكاميرا سيضم هاتف ريلمي Realme C30 بكاميرا واحدة فقط بدقة 8 ميجابكسل، و كاميرا لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما يقتصر على تقنية الجيل الرابع 4G، كما يدعم واي فاي أحادي النطاق و Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى ذلك يتميز بمنفذ شحن MicroUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة MicroSD مخصصة. 


 
وسيحتوى هاتف ريلمي Realme C30  بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى دعم الهاتف للشحن السريع بقوة 10 واط.

 

جدير بالذكر أن هاتف ريلمي Realme C30 سيعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وبواجهة مستخدم Realme UI، سيتوفر هاتف ريلمي Realme C30 باللونين الأزرق الفاتح والأخضر، و سيبلغ سعر الهاتف بالإصدار 2GB + 32GB بسعر 96 دولار أمريكي (حوالي 1780 جنيه)، والإصدار الآخر 3GB + 32GB بسعر 106 دولار أمريكي (حوالي 1960 جنيه مصري).

ريلمي 1000 جنيه هاتف كاميرا Realme

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

موضوعات متعلقة

أسهل طريقة لمسح الإيميلات القديمة على Gmail

لحماية نظرك.. أفضل مسافة يمكنك الجلوس فيها أمام الشاشة

أسهل طريقة لربط سماعات AirPods التابعة لآبل بهواتف أندرويد

تكنو تعتزم إطلاق هاتف Tecno Pova 3 في الأسواق العالمية .. مواصفات

تقارير: سامسونج تهمل الأسواق الصينية على حساب كوريا والصين

ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها الأحدث Realme C30 بسعر رخيص ومعالج قوي

ريلمي تعلن الموعد الرسمي ريلمي لإصدار الساعة الذكية TechLife Watch R100

أخيرا.. واتساب يتيح ميزة كتم صوت الأفراد أثناء المكالمات الجماعية

ترشيحاتنا

انعقاد الجمعية العمومية 79 لـ إياتا العام القادم في إسطنبول

عشر ذي الحجة 2022 .. اعرف موعده بدايتها وفضلها وأحب الطاعات فيها

شوبير: نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة خلال النسخة المقبلة

أزمة كبرى في بريطانيا.. إضراب بالسكك الحديدية يهدد الملايين

الكرملين: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ