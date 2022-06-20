ارتفع لأسعار قياسية.. بايدن يستعد لإعفاء البنزين من الضريبة الفيدرالية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يفكر بجدية في وقف ضريبة البنزين الفيدرالية مؤقتًا حيث يتطلع البيت الأبيض إلى اتخاذ خطوات لخفض التكلفة قبل عطلة 4 يوليو.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الهدف الرئيسي من الإعلان عن تدابير جديدة للمساعدة في خفض أسعار البنزين القياسية، هو أنه من المتوقع أن يضرب عشرات الملايين من الناس علي الطرق في عطلة 4 يوليو.

وأضاف بايدن، اليوم الإثنين، أنه قد يتخذ قرارًا بشأن إيقاف ضريبة البنزين الفيدرالية بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف: “آمل أن أتخذ قرارًا بناءً على البيانات”.

وسيتطلب الإعفاء الضريبي على البنزين موافقة الكونجرس، وأقر مسؤول في البيت الأبيض بأن ذلك سيكون تحديًا صعبا.

وقال المسؤول: “الجمهوريون لا يريدون انخفاض أسعار البنزين. ويريدون أن يعاني بايدن”.