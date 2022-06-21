اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات يطلق المركز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برنامج تدريبي حول الذكاء الاصطناعي في تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١ و ٢٢ يونيو.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

ويتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد نظم قسم تمريض صحة البالغين بكلية التمريض جامعة حلوان بالمشاركة مع تمريض صحة الأطفال قافلة تثقيفية عن جدري القرود داخل الحرم الجامعي أمام مبنى كلية التمريض والمبنى الإداري بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وريادة الدكتورة زينب حسين علي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق كلا من الدكتورة عزة عبد السميع رئيس قسم تمريض صحة الأطفال، والدكتورة رشا محمد العيوطي المدرس بقسم تمريض صحة البالغين.

يأتي ذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلا من قسم تمريض صحة البالغين وقسم تمريض صحة الأطفال.

أوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن القافلة تضمنت نشر الوعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة بمرض جدري القرود من حيث التعريف به وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره وتم توزيع بروشور يتضمن كل المعلومات المهمة بالنسبة لجدري القرود وكيفية الوقاية منه، وكذلك تضمنت القافلة قياس الضغط والوزن للمستفيدين.