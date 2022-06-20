بسبب التنقيب عن الآثار.. هبوط أرضي مفاجئ بمنازل قرية جرزا في الجيزة|صور

شهدت قرية جرزا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، هبوطا أرضيا مفاجئا في عدد من منازل وشوارع القرية.
جاء ذلك نتيجة قيام أحد الأشخاص بالتنقيب والبحث عن الآثار داخل منزله، مستخدما آلات وأدوات للتنقيب .
وتفاجأ أهالي القرية مساء اليوم الإثنين، بحدوث هبوط أرضي داخل منازلهم وشوارع القرية، مما دفعهم لإبلاغ مركز شرطة العياط والاستغاثة بهم.
وعلى الفور ألقت مباحث مركز شرطة العياط، القبض على 5 أشخاص، قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية جرزا.
وأمكن ضبطهم المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وعُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).