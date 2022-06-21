عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، عملية وصول أوراق أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث يتواجد الان مديري مديريات التربية والتعليم في مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، لمتابعة استلام صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة و تحميلها على السيارات و نقلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وسط حراسة مشددة من الجهات الأمنية المعنية في الدولة

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة في صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال ذات ارقام سرية ، وبداخل هذه الصناديق توضع مظاريف مغلقة ومغلفة بداخلها أوراق الأسئلة ، ولا يتم فتح هذه المظاريف الا وقت الامتحان داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 امتحان الاقتصاد من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا ، ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم أيضا امتحان الإحصاء من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت" بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي أسئلة مقالية.