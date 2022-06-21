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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، عملية وصول أوراق أسئلة الاقتصاد والإحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث يتواجد الان مديري مديريات التربية والتعليم في مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، لمتابعة استلام صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة و تحميلها على السيارات و نقلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وسط حراسة مشددة من الجهات الأمنية المعنية في الدولة

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة في صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال ذات ارقام سرية ، وبداخل هذه الصناديق توضع مظاريف مغلقة ومغلفة بداخلها أوراق الأسئلة ، ولا يتم فتح هذه المظاريف الا وقت الامتحان داخل اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 امتحان الاقتصاد من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا ، ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم أيضا امتحان الإحصاء من 11 صباحا حتى 12:30 ظهرا .

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 

الاثنين 20 يونيو 2022 : التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا

الاحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11  صباحا

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الأجنبية الأولى من  9 صباحا لـ 12 ظهرا

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الاضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لعلمي و التاريخ لادبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا

الاحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 20220 ، لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في  لجان مراقبة بالمدارس ، وسوف تعقد بنظام أوبن بوك.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت" بأسئلة اختيار من متعدد ، ولن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي أسئلة مقالية.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022
امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 الثانوية العامة امتحانات Jobs Education

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