ذاتكِ.. مشروع تخرج لتوعية المرأة بالتكنولوجيا وكيفية تحقيق مصدر دخل من خلالها

تهدف مشاريع التخرج بالجامعات إلى تدريب الطلاب على تطبيق ما درسوه نظريا فى شكل مشروع عملى يكون بوابة العبور لهم فى دخول سوق العمل وهم مدربون على تطبيق ما درسوه طوال سنوات الدراسة بشكل عملى.

وتعتبر هذه المشروعات من متطلبات التخرج فى كليات عديدة وفى مقدمتها كليات الهندسة وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليات الإعلام، وكليات العلوم وغيرها من الكليات العملية.

قام طلاب بكلية الإعلام جامعة الاهرام الكندية بإطلاق موقع «ذاتكِ»، وهو أول موقع عربي متخصص يتناول علاقة «المرأة بالتكنولوجيا» وذلك ضمن مشاريع التخرج .

وقالت الطالبة ندي أشرف أحد الطلاب في مشروع التخرج، أننا نشهد خلال تلك الحقبة الزمنية ثورة تكنولوجية غير عادية، وان هذا الأمر يتطلب على المرأة إدراك هذه الثورة، والاستفادة منها على كل الأصعدة والتكيف معها، ومعرفة الآليات التي تساعدها في تحقيق مصدر دخل لها ولأسرتها من خلال التكنولوجيا، بجانب تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل عمل المرأة اليومي داخل المنزل.

وأضافت إلى أن لكل شيء في الحياة وجهان، وان التكنولوجيا سلاح ذو حدين ولذلك يجب أن يتم إلقاء الضوء على مخاطرها، وكيف يمكن للمرأة أن تتجنب هذه المخاطر عبر باقة نصائح وإرشادات، وذلك ما حرصنا عليه فى مشروعنا حيث قدمنا إرشادات عددية للمرة من خلال مجموعة كبيرة من الخبراء؛ لضمان تحقيق الأمن الرقمي للمرأة ولأسرتها.

وأشارت أنهم حرصوا على الاهتمام بالمرأة بمختلف مراحلها العمرية «الفتاة، المراهقة، الزوجة، الأم»، وتنوعها الديموغرافي، وتنوعها الوظيفي «العاملة، غير العاملة»، بإضافة إلى العمل على مساعدة المرأة في التعرف على التكنولوجيا الحديثة وكيف يمكن أن تستفيد منها في تسهيل حياتها اليومية، وإلقاء الضوء على مبادرات الدولة التكنولوجية الداعمة للمرأة، وكيفية مساعدة المرأة في استغلال التكنولوجيا لتكون مصدر دخل لها.

واكملت أنهم أيضاً عملوا على مساعدة المرأة في التأكيد على أمنها الرقمي أثناء تواجدها على الإنترنت وإلقاء الضوء على مخاطر السوشيال ميديا، وكيف يمكن للمرأة أن تتجنبها بنصائح الخبراء.

وجاءت اسمها الفريق الطلابي المشارك كالتالي:

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