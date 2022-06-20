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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بفيديو كوميدي.. ترامب يسخر من سقوط بايدن عن دراجته

ترامب يسخر من سقوط
ترامب يسخر من سقوط بايدن

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تراث سوشيال” البديل لتويتر، يسخر فيه من الرئيس الأمريكي بايدن بعد سقوطه عن دراجته.

ووفقا لشبكة “cnbc” سخر ترامب من واقعة سقوط بايدن عن دراجته، عبر نشر فيديو غير حقيقي، وتم تعديل هذا الفيديو بواسطة برامج تعديل الفيديو.

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كان قد سقط الرئيس البالغ من العمر 79 عاما من دراجته صباح يوم السبت بينما كان يقود دراجته بالقرب من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، لكنه سرعان ما نهض وقال إنه "بخير.

هذا الفيديو يتناقض مع موقف ترامب السابق، عند سقوط بايدن عن دراجته يوم السبت الماضي لتحية الجمهور، إذ عبر ترامب حينها عن تعاطفه مع بايدن.

ووصف المحللون هذا الدعم بأنها لحظة نادرة من حسن النية بين الخصمين السياسيين، وقال ترامب عن بايدن أثناء حديثه في جولة الحرية الأمريكية في ممفيس بولاية تينيسي يوم السبت/ "آمل أن يتعافى لأنه ، كما تعلموا، سقط من دراجته اليوم".

وقال ترامب بعد أن رد الحشد ضاحكين "لا ، أنا جاد. أتمنى أن يكون بخير. لقد سقط من على دراجة".

ثم قال ترامب مازحا: “أتعهد بهذا التعهد اليوم: لن أركب دراجة أبدا، لكن لا ، نأمل أن يكون بايدن بخير لأن هذا كان سقوط صعب، كان ذلك مخيفًا وصعبًا. هل رأى أي شخص ذلك؟ حسنًا ، نتمنى له التوفيق في هذا الأمر”.

جاءت لحظة قلق ترامب القصيرة تجاه بايدن وسط خطاب ينتقد إلى حد كبير خليفته، وبعد مناقشة حادثة الدراجة ، أطلق ترامب على الفور انتقادات لسياسة بايدن الخارجية ، خاصة مقاربته تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان العام الماضي.

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