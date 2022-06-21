تفاصيل حصر أوائل الكليات في جامعة الأزهر.. هل سيتم التعيين؟

كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب ، عن تفاصيل حصر أوائل الكليات في جامعة الأزهر.

وقال الشربيني، لصدى البلد، إن الامر ليس له أي علاقة بتعيين المعيدين في الكليات فهو مقتصر فقط على الكليات الشرعية وسيتم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حصر اوائل الكليات بناءا على توجه الدولة ولا يعني تعيين الأوائل فالأمر فقط حصر للأسماء ولا يوجد منشور بالتعيين حتى الآن.

وذكر أن حصر الأوائل سيتم وفقا للبرامج في الكلية يعني اوائل الكليات وليس الأقسام مثلا حيث سيتم اختيار العشرين الأوائل فقط على الكلية او البرنامج الموجود فيها.

وأوضح، أن القائمين على عملية حصر الأوائل لا يقومون بالاتصال بالاوائل الا اذا تطلب الأمر لتصحيح بيانات مغلوطة بالشهادة الخاصة بالطالب.

وأضاف، أنه يستحيل تزوير نتيجة الأوائل بالكليات واي محاولة لهذا يتم اكتشافها بسهولة.