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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. إطلالة ناعمة لـ مي سليم عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها، بصورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت مي سليم بإطلالة صيفية جذابة بدون مكياج ، مما حازت علي  إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

 

مى سليم تخطف الأنظار على البحر بإطلالة صيفية

بالأسود.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

يذكر أن آخر أعمال مي سليم حكاية “اعمل نفسك ميت” بطولتها وكل من، ميدو عادل، وحازم سمير، وحمد مهران، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

وأعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

 

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