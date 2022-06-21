ضياء السيد: موسيماني السبب في تراجع مستوى الأهلي أمام الزمالك.. فيديو



تحدث ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، عن تعادل الأهلي مع فريق الزمالك بالأمس، بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

وقال ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "مستوى الأهلي تراجع في الشوط الثاني أمام الزمالك، بسبب العامل البدني وموسيماني في الفترة الأخيرة".

وتابع: "فيريرا أعاد الزمالك لمباراة الأهلي بتغيراته في الشوط الثاني رغم البداية السيئة للفريق خلال اللقاء".

تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك..

انتهت مباراة فريقي الأهلي والزمالك في القمة 124 بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على أرضية ميدان استاد "الأهلي we السلام"، في خضم منافسات الجولة 20 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة، متربعًا على عرش صدارة ترتيب الدوري من 21 مباراة، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة في المركز الثالث.