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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت رانيا محمود ياسين  بإطلالة جذابة أنيقة بالكاجوال،مما حازت علي اعجاب متابعيها 

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يذكر ان نجت الفنانة رانيا محمود ياسين، من الموت إثر سقوط نجفة ثقيلة أثناء قيامها بتصوير أحد مشاهدها بمسلسل "انحراف"، والذي يشارك في الماراثون الدرامي الرمضاني الحالي.

 

وقالت رانيا - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - "اللهم لك الحمد.. ربنا أنقذني من موت محقق، كنت بصور مشهد في مسلسل انحراف داخل فيلا قديمة بجاردن سيتي، وأثناء تصوير المشهد سقطت نجفة ثقيلة جدا أمامي".

 

وتابعت رانيا محمود ياسين :" كان من الممكن أن تقع النجفة فوق رأسي لولا ستر الله ولطفه، لتسقط على الطرابيزة التي كنت أجلس أمامها، وكان بينها وبين رأسي عدة سنتيمترات، فاللهم لك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى".


ومسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور في إطار الدراما التشويقية المليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، حيث يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

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