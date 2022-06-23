عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل مجموعة عمل للتعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونادي دبي

الشوربجي
الشوربجي

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بخصوصية متفردة سواء بين القيادة السياسية أو بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيراً للمكانة المتميزة والفريدة للشيخ زايد رحمه الله في قلوب المصريين ومواقفه الوطنية تجاه مصر.

 

جاء ذلك في تصريحاته علي هامش استقباله أمس بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، لوفد نادي دبي للصحافة برئاسة منى المري، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، وجاسم الشمسي مدير العلاقات الاعلامية ،بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك ووليد عبد العزيز عضوي الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

 

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية الحالية تستدعي التعاون الوثيق بين أجهزة الاعلام والصحافة العربية والتنسيق الفاعل بينها لطرح رؤى الدول العربية. 
 

كما شهد الاجتماع الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى وضع بروتوكول تعاون يتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

 

وأعربت منى المري عن سعادتها البالغة لعقد هذا اللقاء، متمنية أن يتكرر مرات أخرى لرغبتها الصادقة في الإطلاع على التجربة الصحفية والإعلامية المصرية العظيمة سواء المقروءة أو المسموعة أو الالكترونية، ولبحث مدى إمكانية التعاون المثمر بين الجانبين المصري والإماراتي بهذا الشأن.

 

كما تناول الاجتماع الحديث عن جائزة الصحافة العربية ، التي تهدف لدعم وتنمية الدور الإيجابي والتنموي الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع ، وتشجيع الصحفيين العرب على الابتكار والإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم على مدار دوراتها المختلفة، حيث أبدى الجانب الاماراتي رغبته في الخروج بمفهوم أعم وأشمل لجائزة الصحافة العربية.

 

واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من المؤسسات الصحفية والكيانات التابعة لهما ،خاصة المواقع الصحفية الالكترونية ومراكز التدريب وكليات الاعلام  والمطابع الصحفية والتجارية 

 

وفي نهاية الاجتماع، وجهت منى المري الدعوة للمهندس عبد الصادق الشوربجي للمشاركة في منتدى الإعلام العربي الذي يقام في دبي خلال شهر أكتوبر القادم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو جبل وبن شرقي.. 6 لاعبين خارج الزمالك الموسم المقبل

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

داوم تهديدها بالإيذاء .. شهادة أدلة الثبوت في قضية نيرة أشرف

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

تلقت رسائل تهديد.. تفاصيل جديدة في حادث قتل طالبة داخل جامعة بالأردن

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

حسام موافي: أنصح بإجراء 3 تحاليل روتينية للاطمئنان على صحة الجسم

موسيماني : قرار رحيلي عن الأهلي كان صادماً للجميع.. بيرسي تاو مليونير

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. تقارير: كريستيانو رونالدو يعوض ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

انتصار كبير.. قادة الاتحاد الأوروبي يعلقون على قرار منح وضع المرشح لأوكرانيا

كان نفسه يتجوز..محمد قتلوه لسرقة التروسيكل بالفيوم| وأمه: كانوا خدوه وسابوك ياضنايا|فيديو

رسائل تهديد من حسابات مختلفة..تقرير الأدلة الفنية لفحص هاتف نيرة أشرف

هبوط سعر الذهب في ختام تعاملات الخميس

برلماني: البنك المركزي لا يسعى لزيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً..الكارثة تهدد أطول نهر في إيطاليا..صور

لحظة مرعبة.. مدربة تنقذ حياة سبّاحة أمريكية فقدت الوعي في الماء

تبرأت من أعمال والدها|عبير الشرقاوي..متمردة على الفن لا تتوقف عن إثارة الأزمات

طرق طبخ اللحمة الضاني .. وصفات متعددة أبرزها بالبطاطس وفي الفرن

فيديو

توعدها بالذبح رغم محاضر عدم التعرض وتتبعها من البلدة إلى الجامعة.. تفاصيل التحقيق في مقتل نيرة أشرف “فيديوجراف”

غدر الصحاب.. يوسف قتله صديقه مايكل طمعا في سيارة ربع نقل.. فيديوجراف

والله أنا بحبك يارب.. كلمات مؤثرة لشاب قبل غرقه في العلمين “فيديوجراف”

أصيب بمرض نادر فحول نفسه لإنسان آلي.. قصة العالم البريطاني بيتر مورجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

هشام عصام

السم في الحب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ