تشكيل مجموعة عمل للتعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة ونادي دبي

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بخصوصية متفردة سواء بين القيادة السياسية أو بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيراً للمكانة المتميزة والفريدة للشيخ زايد رحمه الله في قلوب المصريين ومواقفه الوطنية تجاه مصر.

جاء ذلك في تصريحاته علي هامش استقباله أمس بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، لوفد نادي دبي للصحافة برئاسة منى المري، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، وجاسم الشمسي مدير العلاقات الاعلامية ،بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمستشار عادل بريك ووليد عبد العزيز عضوي الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المتغيرات السريعة التي تشهدها الساحة العالمية الحالية تستدعي التعاون الوثيق بين أجهزة الاعلام والصحافة العربية والتنسيق الفاعل بينها لطرح رؤى الدول العربية.



كما شهد الاجتماع الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة تتولى وضع بروتوكول تعاون يتضمن الخطوط العريضة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأعربت منى المري عن سعادتها البالغة لعقد هذا اللقاء، متمنية أن يتكرر مرات أخرى لرغبتها الصادقة في الإطلاع على التجربة الصحفية والإعلامية المصرية العظيمة سواء المقروءة أو المسموعة أو الالكترونية، ولبحث مدى إمكانية التعاون المثمر بين الجانبين المصري والإماراتي بهذا الشأن.

كما تناول الاجتماع الحديث عن جائزة الصحافة العربية ، التي تهدف لدعم وتنمية الدور الإيجابي والتنموي الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع ، وتشجيع الصحفيين العرب على الابتكار والإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم على مدار دوراتها المختلفة، حيث أبدى الجانب الاماراتي رغبته في الخروج بمفهوم أعم وأشمل لجائزة الصحافة العربية.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من المؤسسات الصحفية والكيانات التابعة لهما ،خاصة المواقع الصحفية الالكترونية ومراكز التدريب وكليات الاعلام والمطابع الصحفية والتجارية

وفي نهاية الاجتماع، وجهت منى المري الدعوة للمهندس عبد الصادق الشوربجي للمشاركة في منتدى الإعلام العربي الذي يقام في دبي خلال شهر أكتوبر القادم.