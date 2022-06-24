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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

استقرت أسعار الذهب فى مصر ختام تعاملات اليوم الجمعة 24 يونيو  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.


أسعار الذهب دون مصنعية

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب   اليوم الجمعة نحو 1149جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة  نحو 1005 جنيه.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 861جنيها .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو670جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 574 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة مسجلا  8040 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1.1 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1828 دولار للأوقية

 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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