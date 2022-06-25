استقرار أسعار الدواجن بالأسواق.. وكيلو الفراخ البيضاء بـ38 جنيها.. فيديو

رصدت عدسة “صدى البلد” صباح اليوم، السبت، آخر أسعار الدواجن في الأسواق.

وقال بدر محمد، أحد بائعي الدواجن بمحافظة القليوبية بمنطقة شبرا الخيمة، لـ"صدى البلد"، إن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة لارتفاع سعر الكتكوت البلدي، وغلاء سعر الأنبوبة التي تستخدم في الدفايات التي يستخدمها أصحاب المزارع لتربية الدواجن، بالإضافة إلى قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن سعر الفراخ البيضاء 38 جنيها للكيلو، والفراخ البلدى 45 جنيها، والبانيه 60 جنيها، والوراك 65 جنيها، والهياكل 15 جنيها، والكبد والقوانص 40 جنيها للكيلو، والبط والأوز 60 جنيها للكيلو، والسمان 65 جنيها للزوج، والأرانب 55 جنيها للكيلو، والرومي 60 جنيها للكيلو.

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