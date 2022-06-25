الشرطة النرويجية تعلن معلومات جديدة حول منفذ حادث أوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم السبت، رفع التهديد الأمني في البلاد عقب إطلاق النار في العاصمة أوسلو.

وقالت الشرطة النرويجية إن المشتبه به في تنفيذ إطلاق النار معروف منذ عام 2015 بأنه "متطرف"، كما أن لديه تاريخا من المرض العقلي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الشرطة النرويجية تحقق في "هجوم إرهابي" بعد حادث إطلاق النار في أوسلو.

ويأتي ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة النرويجية المشتبه به في إطلاق النار في ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو، الذي تسبب في مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في "حانة لندن"، وهي نادٍ للمثليين يقع في قلب العاصمة النرويجية.