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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب .. والجرام يسجل 992 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً طفيفاً خلال ختام تعاملات اليوم السبت 1-7-2022، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها للجرام وفقا لأخر تحديث، مقارنة بـ 990 خلال بداية تعاملات اليوم.

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة الذهبية اليوم 1-7-2022:

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 2 جنيها خلال تعاملات اليوم، بعد أن بدأت تعاملات الذهب اليوم عند مستوى 990 جنيه لجرام عيار 21.

الدولار يسجل 18.85جنيهًا .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 2-7-2022

عيار 21 يسجل 990 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 2ـ 7ـ 2022

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1134 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 992 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 659 جنيهًا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

تعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

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