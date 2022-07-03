الجرام بـ992 جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 3-7-2022

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً طفيفاً خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 3-7-2022، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها للجرام وفقا لأخر تحديث، مقارنة بـ 990 خلال بداية تعاملات اليوم.

وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة الذهبية اليوم 3-7-2022:

أسعار الذهب اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1134 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 992 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 659 جنيهًا.

انتعاش-أسواق-الذهب-بعسير-مع-قرب-عيد-الفطر-المبارك-1-799x455

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

الذهب ملاذ آمن

تعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 3 يوليو 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنك المركزي، 18.75جنيه للشراء و18.86جنيه للبيع .



اسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد



وينشر موقع صدى البلد أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 يوليو 2022، وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)، 18.79جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك CIB



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك (التجاري الدولي CIB ، الإسكندرية،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي)، 18.78جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك (كريدى اجريكول،قطر الوطني QNB )، حوالي 18.77جنيه للشراء و 18.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر )، حوالي 18.76جنيه للشراء و18.82جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الأحد فى بنوك ( فيصل الإسلامي،المصرف المتحد)، حوالي 18.76جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.



سعر الدولار فى 10 بنوك اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية )، حوالي 18.74جنيه للشراء و 18.84جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك البركة، حوالي 18.73 جنيه للشراء و18.81 جنيه للبيع.



18.79جنيها أعلى سعر شراء للدولار



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.79جنيه للشراء.