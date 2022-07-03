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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب..جرام 21 يسجل 992 جنيهاً

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

انخفض الذهب  ليسجل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب.

ارتفاع أسعار الذهب .. والجرام يسجل 992 جنيهاً

شعبة الذهب: زيادة ضريبة القيمة المضافة علي المصنعية لن تؤثر علي الأسعار


وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً طفيفاً خلال ختام تعاملات اليوم السبت 2-7-2022، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 992 جنيها للجرام وفقا لأخر تحديث، مقارنة بـ 990 خلال بداية تعاملات اليوم.

وينشر موقع صدى البلد  أسعار الذهب لـ جميع الأعيرة الذهبية اليوم 2-7-2022:

انتعاش-أسواق-الذهب-بعسير-مع-قرب-عيد-الفطر-المبارك-1-799x455
انتعاش-أسواق-الذهب-بعسير-مع-قرب-عيد-الفطر-المبارك-1-799x455

أسعار الذهب اليوم بالأسواق


أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بنحو 2 جنيها خلال تعاملات اليوم، بعد أن بدأت تعاملات الذهب اليوم عند مستوى  990 جنيه لجرام عيار 21.

سعر الذهب عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1134 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 992 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 659 جنيهًا.

elaosboa80267
elaosboa80267

سعر مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

الذهب ملاذ آمن

 

تعد سعر الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

الذهب ملاذ آمن أسعار الذهب اليوم بالأسواق اسعار الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21

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