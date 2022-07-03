عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 38 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

صدى البلد

ربحت أسواق الأسهم المحلية، ما يناهز 38 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي رغم الأداء المتراجع للأسواق العالمية، فيما يترقب المستثمرون انطلاق مارثون افصاحات الشركات عن نتائجها النصفية الفترة القادمة وسط توقعات متفائلة بشأن الأرباح.

 

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، قفزت القيمة السوقية للأسواق المحلية من 2.469 تريليون درهم في نهاية الأسبوع قبل الماضي وصولا إلى 2.507 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 1.98 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و525.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

اقتصاد الإمارات..الإحصاء : 87 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع إندونيسيا في 10 سنوات

اقتصاد الإمارات .. 9.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وجاءت مكاسب الأسواق السوقية، بعد صعود مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.13% مستمداً الدعم من ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاستثمار، فيما زاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.02%.

 

وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست" لوكالة أنباء الإمارات "وام": "استطاعت الأسواق الاماراتية أن تغلق في دائرة المكاسب خلال الأسبوع الماضي رغم تراجعات الأسواق العالمية".

 

وتراجعت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية الأسبوع الماضي مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الركود العالمي المحتمل جراء الرفع المستمر لأسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.

 

وأضاف دياب: " يبدو أن وصول أسعار الكثير من الأسهم إلى مستويات سعرية جاذبة كان عاملا محفزا للمستثمرين لاقتناص الفرص في الأسواق المحلية".

 

وفي سوق أبوظبي، ارتفع "أبوظبي الأول" 2.2% و"أبوظبي الإسلامي" 6.9% و"العالمية القابضة" 2.2% و"ألفا ظبي" 6.8% و"موانئ أبوظبي" 10% و"الدار العقارية" 2.5% و"أدنوك للحفر" 3.4% و"أدنوك للتوزيع" 0.96%، بينما في سوق دبي المالي، ارتفع "إعمار العقارية" بنسبة 0.97% و"ديوا" 1.2% و"دبي للاستثمار" 3.3% و"شعاع كابيتال" 2.8%.

 

وتابع دياب: "من بين العوامل المحفزة أيضا لصعود الأسهم المحلية ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بأن تشهد اقتصادات المنطقة الخليجية نمواً قوياً العام الحالي".

 

وارتفعت أسعار النفط أكثر 2% في نهاية جلسة أمس الجمعة، حيث سجلت عقود خام برنت ارتفاعاً بنسبة 2.4% لتغلق عند 111.63 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5% لتبلغ مستوي 108.43 دولار للبرميل.

 

وأوضح دياب أن الأسواق المحلية تترقب موجة من الطروحات الأولية في الفترة القادمة وهو ما سيسهم في زيادة عمق الأسواق، ورفع قيمتها السوقية إلى المستويات المستهدفة بواقع 6 تريليونات درهم، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

 

ولا تزال عمليات الطرح العام الأولي والإدراج في أسواق الدولة مستمرة خلال الفترة المتبقية من العام، حيث من المتوقع أن تدرج شركة "تيكوم" أسهمها في سوق دبي المالي في 5 يوليو الجاري، بعدما استكملت طرحها العام الأولي بنجاح وجمعت 1.7 مليار درهم، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

 

وأكد دياب أن الأسواق المحلية لا تزال تغلق في المنطقة الإيجابية منذ بداية العام الجاري وذلك مقارنة بالأداء السلبي للعديد من الأسواق العالمية الكبرى في ظل رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والدخول في مرحلة ركود.

الامارات التبادل التجاري اقتصاد الامارات عقارات دبي سوق ابوظبي تصرفات عقارات دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر بالمليارات.. أحمد موسى يعرض فيديو لتحطيم مواطنين لقطار الإسكندرية المكيف| شاهد

استقبال خاص من جومانا مراد لمرتضى منصور فى زفاف ابن جمال العدل..شاهد

التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2022

رجل يفوز بـ 5 ملايين جنيه بسبب رؤيا في المنام

أسرة نيرة أشرف ترفض دية 5 ملايين جنيه وتعلن: لا تصالح.. صور

طعن وانتقام .. شاب يقتل والد طليقته خلال جلسة الرؤية في المنوفية .. والحفيد يصرخ : أبويا قتل جدي

زفة بالزغاريد والورود .. تشييع جثمان عريس بنها | شاهد

أبقيته سرًا .. مدربة منتخب إيرلندا تعلن تعرضها للاعتداء الجنسي

ترشيحاتنا

الخبيرة الدولية عندليب فهمي رئيسًا للجنة الطفل بالشبكة المصرية للبيئة والمناخ

بسبب مشكلات فنية.. طلبات باستدعاء سيارات تسلا في ألمانيا

الشرقية للدخان: لا زيادة في أسعار السجائر والمنشور المتداول مزور.. فيديو

جمع 500 مليون يورو .. وفاة مستريح إيطالي أثناء هروبه

فضل العشر من ذي الحجة .. فيها خير كثير

نشرة ألعاب البحر المتوسط.. مصر ترفع حصيلتها إلى 34 ميدالية متنوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصابون بالفيروسات.. دراسة: هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة للإصابة بلدغات البعوض

حفرة الموت.. اكتشاف جثث بشرية وخراف برؤوس أبقار يثير رعب العلماء بانجلترا

خبيرة علاقات بريطانية تحذر من «مثلث الحب».. وتشرح أسبابه وكيفية التخلص منه

بعد لويس الرابع عشر.. كيف أصبحت الملكة إليزابيث ثاني أطول الملوك حكما في التاريخ؟

فيديو

الكومي.. مهندس مصري يؤسس شركة روبوتات خدمية.. تعرف عليه|فيديوجراف

صالحني وكلمني رجعتله على طول.. عودة برلنتي عامر وسعد الصغير

حقيقة زيادتها.. طباعة كود بسعر وتاريخ إنتاج علب السجائر

بحر فلوس.. نقطة فرح كفر الشيخ يثير أزمة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

طوق الغرب وعم حربى

غادة جابر

نهاية الإخوان الأبدية

إلهام أبو الفتح

هل تنتهي فوضى الفضائح ؟!

صابر حارص

الهلالي يشرعن لداعش والإلحاد معا

المستشار يحيى خضري

انتشار الخلع والطلاق .. الأسباب والمواجهة

احمد القصير

30 يونيو ثورة شعب

نهال علام

30 يونيو

مني أحمد

صور يا زمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ