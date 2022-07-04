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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالشرقية والأهالي يرشقون العربات بالحجارة.. صور

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مجموعة من الصور لمجموعة من الشباب تقوم برشق قطار بالحجارة إعتراضا علي مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان منطقة الهويس بنطاق مركز شرطة فاقوس، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى ، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

 وأظهرت الصور مجموعة من الأشخاص يعبرون عن إحتجاجهم من مصرع شاب اثناء عبورة المزلقات وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بمصرع شاب أسفل عجلات قطار بنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، بالقرب من مزلقان الهاويس.

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وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "أحمد ك ع خ" 27 سنة، حاصل على شهادة دبلوم، مُقيم بمنطقة المنشية الجديدة دائرة مركز شرطة فاقوس وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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