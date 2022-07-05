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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بمقطورة بسوهاج

صدى البلد

شهد الطريق الصحراوي الشرقي عند نقطة الكيلو 80 بسوهاج، اتجاه محافظة أسيوط، حادثة تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة؛ ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 أخرين بجروحًا قطعية واشتباه ارتجاج وكسور متفرقة بالجسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة، ووجود وفيات ومُصابين، على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع كل من:"منار محمد- 18 سنة- تقيم بسوهاج، وعلي عبد الحليم- 32 سنة- يقيم سوهاج، ومصطفى أبو اليزيد- 23 سنة- ويقيم سوهاج، وهاشم محمد- 60 سنة- يقيم الإسماعيلية"، تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تبين إصابة كل من:" حسام ممدوح- 12 سنة- بجرح قطعى بالوجه وإشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد- 28 سنة بجرح قطعى وإشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة حافظ- 22 سنة- بجرح قطعى بالذراع الأيسر، وإسلام عيد- 15 سنه- بجرح قطعى بالرأس، ومحروس قدري- 43 سنة- بجرح قطعى بالجبهة"، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أسيوط تصادم سيارة نقل بمقطورة ميكروباص

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