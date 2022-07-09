محافظ مطروح يوزع لعب الأطفال بعد صلاة عيد الأضحى..صور

. محافظ مطروح يودى صلاة عيد الأضحى وسط جموع المواطنين

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة العيد بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح بحضور النائب حسن أبو قديرة والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف ووكلاء الوزارات مديرى المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وأهالى مطروح .



وتناولت خطبة العيد لوكيل وزارة الأوقاف بمطروح فضل التضحية والثقة والايمان بالله مهما كانت المحن والابتلاء ، والتأكيد على أهمية تكاتف المسلمين وتعاونهم ،وكذلك فضل الأضحية .

كما أهدى محافظ مطروح هدايا العيد من لعب وهدايا الأطفال وعيدية نقدية على المهنئين والأطفال بعد صلاة العيد ، موجها التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية وأهالي مطروح وان يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى مطروح ومصرنا الغاليـة بالخير واليمن والبركات.