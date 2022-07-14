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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر تداول الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14-7-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 14-7-2022، وفقاً لآخر تحديث وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.82 جنيه للشراء، مقابل 18.93 جنيه للبيع.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال  تعاملات اليوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 :

الدولار يسجل 18.90 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-7-2022

الدولار يسجل 18.90 جنيه للبيع .. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

أعلى سعر للدولار

وسجّل سعر الدولار للشراء اليوم 18.86 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي-  بنك مصر إيران للتنمية).


سعر الدولار في البنوك

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 18.82 جنيه للشراء، مقابل 18.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.86 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 18.66 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار في البنوك


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 18.85 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 18.84 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 18.84 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 18.76 جنيه للشراء، مقابل 18.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.89 جنيه للبيع.

الدولار

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أسعار الدولار اليوم

 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 18.83 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 18.81 جنيه للشراء، مقابل 18.91 جنيه للبيع.

 

اسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار في البنوك أعلى سعر للدولار

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