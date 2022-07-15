نشرة الأخبار| تعرف على قرارات الرئيس اليوم وتفاصيل تصريحات رئيس الوزراء.. حالة الطقس غدا وكيف تستخرج تأشيرة العمرة لشهر محرم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 151 لسنة 2022 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 316 لسنة 2022، بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 6 من يوليو 2022.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجه للمحافظين بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يشهد ثبات في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد وتحديدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون هناك انخفاض ملحوظ في الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، في الوقت نفسه تستمر نسبة الرطوبة في ارتفاعها الملحوظ خلال ساعات النهار والليل أيضا، وتحذيرات أيضا من ارتفاع الموج فوق البحرين الأحمر والمتوسط المستمر لنهاية الأسبوع.

مصر دايما مع ولادها.. صيدلي وعامل.. توجيهات من وزير القوى العاملة بتسهيل إجراءات شحن جثامين مصريين بالسعودية وسرعة إنهاء مستحقاتهما المالية والتأمينية

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالسعودية، واقعة حادث وفاة الصيدلي مصري الذي تم إطلاق الرصاص عليه من سيدة سعودية، خلال عمله داخل الصيدلية، وفى وقت دوامه الرسمي؛ مما أدي إلى إصابته برصاصتين في منطقة الظهر، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى.

ووجه "سعفان"، مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع أهل المتوفى، بتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، و 14/7/2022م.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه في إطار الالتزام بإجراءات الترصد والوقاية تم وضع خطة لاستقبال ضيوف الرحمن المصريين بعد عودتهم من أداء مناسك الحج .

وأضاف عبدالغفار في تصريح خاص لـ صدى البلد أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان تتضمن عدة محاور أبرزها استخدام البوابات والكاميرات الحرارية لاكتشاف أي ارتفاع في درجات حرارة القادمين من رحلة الحج .