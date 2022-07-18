عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث إنقلاب سيارة بصحراوي المنيا إلى 20 شخصا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة  بأبو قرقاص جنوب المنيا إلى 20 شخصًا وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 20 عاملاً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

وهم ربيع. م. م 45 سنة وأحمد. ف. ف 43 سنة ومحمد. ع. ا 42 سنة ورضا. ن.  ع 22 سنة ويوسف. ن. خ 17 سنة وحمزة. ر. ع 13 سنة وماهر. ع. ا 57 سنة وعمر . ن. م 18 سنة وشخص مجهول الاسم والعنوان 24 سنة ذكر وعماد. ح. ع 19 سنة وشقيقة علاء 14 سنة واشرف. م. ر  18 سنة ورفيق. ر. م 22 سنة، أشرف. ر. ع 21 سنة واحمد. م. ر 21 سنة، خالد. ح. ص 20 سنة ومحمود. ث. م 15 سنة وحسين. ع. ع 16 سنة وشقيقة محمد 20 سنة ورفعت. ر. م 25 سنة مقيمون جميعا بمركز ملوي.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت التصرف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي مستشفي النيابة الأجهزة الامنية الطريق الصحراوي حادث انقلاب سيارة مستشفي ملوي التخصص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار21 يفقد 215 جنيهًا

وظائف البنك الأهلي الجديدة لحديثي التخرج.. الشروط وطريقة التقديم والتخصصات المطلوبة

الميكاب أرتيست غسلت لها وشها بالعافية.. عروسة المحلة: مكنش معايا فلوس تكفي

الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة في القاهرة والجيزة كاملة التشطيب بمقدم أقل من 50 ألف

مؤشرات صادمة.. تسريب اسم أفضل لاعب إفريقي قبل حفل الخميس| الكاف يلعب بالنار

مسحت وش العروسة .. تفاصيل أزمة ميكب أرتست آثارت السوشيال في المحلة الكبري |صور

شوف معاها كام.. متسولة تعد الأموال بعد يوم طويل من الشحاتة"|شاهد

التحريات كشفته.. القصة الكاملة لتحرش طبيب جلدية شهير بمريضته

موضوعات متعلقة

طرح 7 مواقع لعربات طعام متنقلة في المنيا.. اعرف موعد سحب كراسة الشروط والمواصفات

ترشيحاتنا

مدرب مانشستر يونايتد: كريستيانو رونالدو ليس للبيع

الأمم المتحدة تعلن إحراز تقدم في مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية

تونس..القضاء يستدعي الغنوشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بـ الإرهاب

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تواصل حصد المكاسب

الإدارية العليا: لا يجوز إزالة المباني المخالفة بعد تقدم أصحابها بطلبات تصالح

بشرى سارة للمصريين.. النواب يوضح أسباب هبوط أسعار الذهب والحديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة جينيفر لوبيز.. تزوجت 4 مرات وتتخطى أحزانها سريعا وحاولت نسيان بن أفليك بمارك أنتوني

بعد ارتفاع الأسعار.. طريقة تحضير بطاطس هاش براون في المنزل

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لتأهيل العناصر المشاركة ببعثة حفظ السلام بمالي

انتصار بعد هجوم فنانة عليها: سكت كتير فاتمرعواl فيديو

فيديو

يا تدفعي 1000 جنيه يا تغسلي وشك.. ميكب أرتيست تحرج عروس بالمحلة قبل زفافها

سقط بـ 28 راكبا .. بالون طائر ينحرف أثناء تحليقه في الأقصر

بمايوه للجميع .. هادية غالب تنهي أزمة البوركيني والبكيني

انتصار بعد هجوم فنانة عليها: سكت كتير فاتمرعواl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «4»

نسرين حجاج

تحرش لفظي.. أم سب وقذف؟

كريمة أبو العينين

مولد الشيخ عيسى والسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

قمة ألمانيا

مونيكا وليم

زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط ما بين الثابت والمتغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ