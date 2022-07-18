بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث إنقلاب سيارة بصحراوي المنيا إلى 20 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة بأبو قرقاص جنوب المنيا إلى 20 شخصًا وجرى نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 20 عاملاً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة.

وهم ربيع. م. م 45 سنة وأحمد. ف. ف 43 سنة ومحمد. ع. ا 42 سنة ورضا. ن. ع 22 سنة ويوسف. ن. خ 17 سنة وحمزة. ر. ع 13 سنة وماهر. ع. ا 57 سنة وعمر . ن. م 18 سنة وشخص مجهول الاسم والعنوان 24 سنة ذكر وعماد. ح. ع 19 سنة وشقيقة علاء 14 سنة واشرف. م. ر 18 سنة ورفيق. ر. م 22 سنة، أشرف. ر. ع 21 سنة واحمد. م. ر 21 سنة، خالد. ح. ص 20 سنة ومحمود. ث. م 15 سنة وحسين. ع. ع 16 سنة وشقيقة محمد 20 سنة ورفعت. ر. م 25 سنة مقيمون جميعا بمركز ملوي.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت التصرف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.