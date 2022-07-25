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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 25-7-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لدي  البنك المركزي المصري نحو 18.88 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022.

وبحسب ما ذكرته تقارير مصرفية، فقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه بعد أن زاد في بمعدل 5 قروش علي مستوي 38 بنكا عاملا في مصر.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

تراجع الدولار.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 24-7-2022

متوسط سعر الدولار 


وبلغ سعر الدولار في  عددا من البنوك الحكومية والخاصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، لتسجل  نحو 18.89 جنيها للشراء و 18.99 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، الأهلي المصري، مصر،كريدي أجريكول".

وبلغ ثاني متوسط  سعر لـ الدولار  نحو 18.91 جنيها للشراء و 1.97 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB ،المصرف المتحد".

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ثالث متوسط سعر 


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.91 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،العقاري المصري العربي، المشرق".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.92 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في " ميد بنك".

 

أقل سعر لـ الدولار 


أظهر أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة الإسلامي و الكويت الوطني نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.96 جنيها للبيع في  مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-7-2022.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 18.87 جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع في بنوك HSBC، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني،قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم".

 

سعر الدولار في البنوك


وعلي مدار أسبوع زاد  سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بمعدل 5 قروش  أمس  علي مستوي 38 بنكا وفروعها بجمهورية مصر العربية.

 

أعلى سعر لـ الدولار 


أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.94جنيها للشراء و 18.97 جنيها للبيع.
 

 

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الخدمات الرقمية


وشهدت المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية بالجهاز المصرفي ارتفاعا إلي  6.5 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.

وبلغت أعداد ماكينات الصراف الآلي ATM من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة في الفترة نفسها.

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

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