استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-7-2022

أظهر سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بعد أن تراجع أمس بمقدار جنيه واحد منذ أسبوع علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

الذهب 15867598334809032

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارًا 984 جنيها للبيع و 986 جنيها للشراء



ووصل سعر عيار 18 لـ 843 جنيها للبيع و 845 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو656 جنيها للبيع و 657 جنيها للشراء

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة نحو 1125 جنيها للبيع

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7872 جنيه للبيع و7888 جنيها للشراء

وأوقية الذهب حوالي 34.97ألف جنيه للبيع 35.045جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.124 مليون جنيه بيعا، 1.13 مليون جنيه للشراء.

الذهب 1



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كانت وزارة البترول المصرية أعلنت عن تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، وذلك في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

ويُتوقّع أن يبدأ الإنتاج من منجم "إيقات" للذهب في مصر خلال الربع الأخير من عام 2022، حسب رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأمير.

وكشف الأمير عن أن احتياطي "إيقات" يبلغ 1.3 مليون أونصة ذهب، مُفصِحاً عن أن الاستثمارات في المنجم بلغت 300 مليون دولار حتى الآن.

وستكون "إيقات" ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتأسست شركة شلاتين عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى.

