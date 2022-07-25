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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-7-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

أظهر  سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-7-2022، بعد أن تراجع أمس بمقدار جنيه واحد منذ أسبوع علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بمحلات الصاغة.

الذهب

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وسجل  سعر  عيار 21 الأوسع انتشارًا 984 جنيها للبيع و 986 جنيها للشراء


ووصل سعر عيار 18 لـ 843 جنيها للبيع و 845 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة  نحو656 جنيها للبيع و 657 جنيها للشراء

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة نحو 1125 جنيها للبيع

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7872 جنيه  للبيع و7888 جنيها للشراء

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وأوقية الذهب حوالي 34.97ألف جنيه للبيع  35.045جنيه للشراء، وكيلو الذهب  حوالي 1.124 مليون جنيه بيعا،  1.13 مليون جنيه للشراء.

الذهب

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

كانت وزارة البترول المصرية أعلنت عن تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، وذلك في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

ويُتوقّع أن يبدأ الإنتاج من منجم "إيقات" للذهب في مصر خلال الربع الأخير من عام 2022، حسب رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأمير.

وكشف الأمير عن أن احتياطي "إيقات" يبلغ 1.3 مليون أونصة ذهب، مُفصِحاً عن أن الاستثمارات في المنجم بلغت 300 مليون دولار حتى الآن.

وستكون "إيقات" ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتأسست شركة شلاتين عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى.
 

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