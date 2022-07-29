الليجا تشعل فتنة جديدة بين الأهلي والزمالك.. ميدو: إحنا الأحق

جامعة الليجا بإسبانيا والنادي الأهلي… تظل الإنجازات التى يحققها أبطال مصر فى كافة الألعاب الرياضية هو مصدر فخر لكل مصرى سواء فى البطولات الدولية والقارية .. فضلا عن انجازات الأندية المصرية فى البطولات الإفريقية والدولية التى يشاركون فيها هو مصدر فخر لكل الجماهير المصرية .

واليوم .. واصل الأهلى انتصاراته وانجازاته ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر بعد أن اختارت جامعة لاليجا بإسبانيا، تدريس مادة النادي الأهلي باعتباره أعظم نادٍ مصري وإفريقي، وفقا لإنجازاته وأرقامه القياسية.

ونشرت رابطة الدوري الإسباني في مصر، بيانا بعنوان "مادة النادي الأهلي في مناهج الجامعات الأوروبية".

وقالت رابطة الدوري الإسباني: "تدريس مادة النادي الأهلي في جامعة لاليجا بإسبانيا تحت عنوان نادي القرن في إفريقيا والأنجح في المنطقة والشرق الأوسط وهو العنوان الذي اختارته جامعة لاليجا وفقاً لبرنامج مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، وبتواجد محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في ماچيستير الإدارة الرياضية بمقر لاليجا بمدريد بأسبانيا كالمحاضر العربي والإفريقي الوحيد بالماجيستير".

وأضاف البيان: "يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني "ماجستير إدارة الأعمال لاليجا"، على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في صناعة الرياضة على مستوى العالم كمحاضرين من الفيفا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم".

مضمون مادة الأهلى فى الجامعة الإسبانية

وتابع البيان: "تضمن مقدمة العرض شرح عن سوق وصناعة الرياضة في مصر ورؤية مصر 2030 والطفرة في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفاعليات الرياضية الكبرى بمصر خلال السنوات الأخيرة مع التطرق لأبرز الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب المختلفة، ثم الإنتقال الى المحتوى الرئيسي للعرض عن تجربة النادي الأهلي الرائدة والأنجح في القطاع الرياضي المصري والشرق الأوسط متضمنة شرح عن تاريخ النادي الأهلي وقيم وثوابت النادي وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقاً لاحصائيات رسمية تم الإشارة إليها وحجم وعدد بطولاته المحلية والقارية".

وواصل: "ثم تطرق العرض إلى هيكله الإداري ووضعه التسويقي المتزايد آخر 20 عاما وحجم ميزانيات النادي في آخر 3 سنوات وقنواته الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الرسمي والصفحات الرسمية وتصنيفها العالمي بين أكثر 10 أندية بالعالم متابعة، وتطوير أكاديميات الناشئين ودور النادي المجتمعي الفعال من أنشطة ومشروعات تنموية وتعليمية ودور لجان النادي الفعال من الشباب وذوي الهمم والأطفال ولقى العرض القاء مساحة كبيرة على دور المرأة الفعال داخل النادي الأهلي سواء النجاحات الرياضية في الألعاب المختلفة او الدور الأسري الرئيسي في تأسيس أبطال رياضيين للمستقبل".

حجم جماهير الأهلي

ولفت: "انتقل العرض لمرحلة اخرى موثقة من شرح تفصيلي برسومات هندسية وڤيديوهات لحجم المنشآت والمشروعات الهندسية الكبيرة سواء الحالية أو المستقبلية وأختتم العرض بفيديوهات لبطولات وحجم جماهير النادي الأهلي وجوائز نادي القرن الإفريقي والتي تسلمها من الكاف الراحل رئيس النادي الأهلي السابق كابتن صالح سليم عام 2000 وجائزة سوكر جلوب بدبي للنادي الانجح في القرن الـ 21 والتي تسلمها عام 2021 رئيس النادي الأهلي الحالي كابتن محمود الخطيب".

وأشار: "عكف على إعداد المنهج مع المهندس محمد زكريا سراج الدين في الفترة الماضية لجنة مشكلة من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق والمدير التنفيذي دكتور سعد شلبي ومدير إدارة العلاقات الدولية دكتور عمرو محب ودكتور هشام عبد الحميد أستاذ كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية".

واختتم: "في نهاية العرض أشاد جميع الحضور بما استمعوا إليه من إنجازات ونجاحات مشرفة سواء للرياضة المصرية بشكل عام أو للنادي الأهلي تضاهي الأندية الأوروبية والعالمية الكبيرة والجدير بالذكر أنه من بين المتدربين ولكن عن بعد خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي".

مدير الجامعة : الشراكة مع الأهلى توفر عقلية دولية

وقال جوزيه مويا، مدير جامعة لاليجا (Business School LaLiga) : “ شراكتنا مع النادي الأهلي ستوفر عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب من محترفي اليوم والغد سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جدد بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقاً، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية جديدة”.

ويحتوي البرنامج على ست وحدات كاملة للدراسة : الإدارة في صناعة الرياضة، التسويق الجديد، الانتشار الرقمي والتكنولوجي، وسائل الإعلام والترفيه، الأحداث الرياضية الكبرى، الابتكار وريادة الأعمال.

فتنة بين الأهلى والزمالك

ومع هذا الاعلان تباينت الاراء وكأنها تنذر بأزمة جديدة خاصة بين نجوم الأهلى والزمالك حيث بدأت جماهير الأهلى ونجوم الأهلى الفخر بفريقه على مواقع التواصل الاجتماعى بعد هذا الانجاز الكبير الذى يعد تتويجا لانجازات الأهلى العالمية التى أوصلته الى هذا المرحلة .

وعبر عن جماهير ونجوم الأهلى ابراهيم سعيد نجم الأهلى السابق الذى أشاد بقرار «جامعة لاليجا» الإسبانية بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان «نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط»، وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس هذه المادة.

وكتب إبراهيم سعيد فى تدوينة له عبر تويتر‏: تدريس مادة النادي الأهلي في مناهج جامعة "لاليجا" وتقوم "جامعة لاليجا" الإسبانية بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان "نادي القرن في إفريقيا والأنجح في الشرق الأوسط"وهو العنوان الذي اختارته الجامعة لتدريس هذه المادة حاجة تدعو للفخر لكل المصريين".

الزمالك " زعلان "

فيما أبدت جماهير الزمالك غضبها الشديد مؤكده أن الزمالك هو الأحق بأن يصبح مادة تدرس فى الجامعات فى ظل الانجازات التى يحققها الفريق رغم الظروف الصعبة التى تعرض لها النادى طوال السنوات الماضية .. وعبر عن أراء جماهير الزمالك أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق وقال : "لو في نادي يستحق يتحط في المناهج فهو نادي الزمالك، لو في نادي اتعرض لكل أنواع الظلم ومازال بطلا في كل الألعاب.. لازم الزمالك يتدرس.. يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة".