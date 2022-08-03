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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصين تهدد بالعقوبات الاقتصادية.. توابع زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان ..فيديو

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، يعد تعبيرا من أمريكا على دعم تايبيه.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البد «الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن رغبة الصين في ضم تايوان مشكلة كبيرة، لذلك قررت نانسي بيلوسي زيارة تايوان»، مشيرا إلى أن ترامب وأعوانه يتخذون مواقف مخالفة للإدارة الأمريكية، لكن بشكل عام دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي زيارة بيلوسي.


وأضاف «أي تهديد لأمريكا تأخذه واشنطن على محمل الجد، لذلك تحرك أسطول طائرات أمريكية لتأمين زيارة بيلوسي إلى تايوان»، مشيرا إلى أن الصين حاولت استغلال أزمة روسيا وأوكرانيا لدعم موسكو، لذلك كان لابد من وجود تحرك من قبل أمريكا.


وأشار إلى أن الصين بدأت في فرض عقوبات اقتصادية على تايوان، معلقا «الأمر طبيعي، والتصعيد من بكين غير مبرر، لا يخفى على أحد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تكوين تكتلات».


 

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