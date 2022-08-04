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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة تضرب شمال شرق ووسط اليابان وأوامر بإجلاء 100 ألف شخص

أمطار في اليابان
أمطار في اليابان

   استمرت الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من اليابان حتى صباح اليوم /الخميس/، فيما حثت السلطات أكثر من 100 ألف شخص في الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى على إخلاء منازلهم بعد ورود تقارير حول فقدان العديد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء وإمدادات المياه.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية أعلى درجات التأهب من الأمطار في محافظة ياماجاتا بشمال شرق اليابان، حيث فاض نهر موجامي في عدة مواقع، مما تسبب في انهيارات أرضية وغمر منازل وتعطيل إمدادات المياه..وفقا لما نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية. 

وقال مسئولون محليون إن بلدة أوجوني في ياماجاتا تضررت بشكل كبير بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات فيما أظهرت لقطات تلفزيونية وصور جوية عدة أحياء سكنية وعددًا من المنازل والسيارات غارقة في المياه الموحلة في ياماجاتا ومحافظة نيجاتا بوسط اليابان، حيث تم إصدار أعلى مستوى من التأهب.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، والمتحدث باسم الحكومة المركزية، في إفادة صحفية في الساعات الأولى من صباح اليوم: أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين وأن حوالي 1900 أسرة، بما في ذلك أسر بمحافظة نيجاتا، بدون كهرباء.

كذلك، أثرت الأمطار الغزيرة على خدمات السكك الحديدية منذ ليلة الأمس، حيث انهارت جسور السكك الحديدية على الخط الغربي في فوكوشيما وياماجاتا وتوقفت خدمات قطار "شينكانسن" السريع بين فوكوشيما وشينجو في ياماجاتا، وفقًا لشركة شرق اليابان للسكك الحديدية.

وفي بداية الصباح، تم حث حوالي 107 آلاف شخص على الإخلاء من منازلهم في ياماجاتا وخمس محافظات أخرى، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث فيما سجلت قرية سيكيكاوا في نيجاتا 560 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، أي 2.5 ضعف كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر أغسطس بأكمله، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

اليابان محافظة ياماجاتا محافظة نيجاتا هيروكازو ماتسونو

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