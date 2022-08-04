عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 توجيهات عاجلة من الرئيس.. أبرزها دعم إنهاء قوائم الانتظار بـ600 مليون جنيه

صدى البلد

كشف بسام راضي  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عدة توجيهات كالتالي:

 
- دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.


- تقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.


- دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2022 وتنسيق الجامعات| قرارات عاجلة من الرئيس بشأنهما الآن

نار في التتش.. بالأسماء| رحيل 11 لاعبا عن الأهلي بعد ضياع الدوري .. التفاصيل

لحظة تحطيم موبايل سيد عبد الحفيظ بسبب حكم مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو

الانسحاب ومقاطعة جميع أنشطة اتحاد الكرة.. قصة وتفاصيل أجرأ قرار للأهلي في عام 2015

انفصلت قدمه عن جسده.. تفاصيل مأساوية في مصرع طالب ثانوية عامة بالساحل الشمالي

بعدما فضحها.. أزمة تضرب طليق منة عرفة عقب طلاقهما

الغندور بريء.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف الأهلي أمام فاركو

صادم للزملكاوية .. سيناريو جنوني لـ تتويج الأهلي بلقب الدوري

ترشيحاتنا

عقب نشر الفيديو .. ضبط شاب تحرش بفتاة في الدقي

مصطفى بكري: صندوق النقد الدولي عايز يوصل سعر الرغيف 20 قرش بمصر..فيديو

جثث في كل مكان.. تفاصيل دامية في حادث الصحراوي الغربي بسوهاج

أبشع من الأعاصير والبراكين.. 150مليون أمريكي في خطر بسبب ارتفاع الحرارة.. فيديو

ارتفاع الإصابات إلى 6600 .. بايدن يعلن الطوارئ بسبب تفشي جدري القرود

مصطفى بكري: الطابور الخامس مازال يستهدف عرقلة التنمية بمصر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معسكر إيواء ومستشفى ميداني ضمن استعدادات الوادي الجديد وبورسعيد لإدارة الأزمات والكوارث

بشرى لأهالي أكتوبر.. تفاصيل مد مترو الخط الرابع: هيوصل لحد بيتك

بسبب الغيرة.. سلوى عثمان تكشف عن حذف فنانة شهيرة لمشاهدها

أسرار أنجلينا جولي الستة للعناية بالبشرة.. وفضل والدتها

فيديو

حمدي ووفاء في مهمة سرية من منزلهما الجديد بتركيا.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

لم يكن طفلا.. اكتشاف مذهل بشأن أقدم مومياء حامل في التاريخ “فيديوجراف”

بسبب الغيرة.. سلوى عثمان تكشف عن حذف فنانة شهيرة لمشاهدها

استباحت حرمتها.. ممرضة صورت جثمان نيرة فسقطت بيد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اسلام عوض

الحوار الوطني.. عندما انتصر العقل على القتل

نهال علام

الإعلام والتنوير

مني أحمد

ثنائية العنف والتسامح

إبراهيم شعبان

بيلوسي.. زيارة غير بريئة إلى تايوان

غادة جابر

العلاقات الدولية.. نمطا التعاون والصراع

بقلم: مروة لطفي

قائمة السعادة الزوجية

د . مجدى بدران

مخاطر شرب الماء البارد

عبد المعطى أحمد

لماذا لا نحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ