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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عاجل | رابط نتيجة الثانوية العامة بعد اعتمادها من الوزير

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجةالثانويةالعامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022

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نتيجة الثانوية العامة 2022 .. وزير التعليم : اعتمدناها والمؤتمر غدا

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نتيجة الثانوية العامة 2022 .. 5 طرق للتعامل مع ابنك حال رسوبه

وستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك

 وقرر وزير التربية والتعليم ان يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 الخاص بإعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 غدا السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 يتيح موقع صدى البلد خدمة الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس غدا السبت الموافق 6 اغسطس 2022 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news/يستطيع الطالب الان تسجيل اسمه ورقم جلوسه و بريده الالكتروني و رقم تليفونه ، وفي النهاية يتم الضغط على سجل الآن ، لتصله نتيجة الثانوية العامة 2022 فور اعلانها رسميا .

نتيجة الثانوية العامة 2022 على صدى البلد في هذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .. سجل بياناتك الآن

اوائل الثانوية العامة 2022

اوائل الثانوية العامة 2022 تم اختيارهم من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين ، ولا يقل عدد أوائل الثانوية العامة 2022 في كل شعبة عن 10 طلاب من الحاصلين على اعلى الدرجات على مستوى الجمهورية

اوائل الثانوية العامة 2022 سيكونوا الأكثر حظا في دخول الجامعات الحكومية والأهلية والدولية ، وسوف يحصلون على المنح الجامعية تكريما لتفوقهم.

اوائل الثانوية العامة 2022 سوف تحرص وزارة التربية والتعليم ، على تكريمهم ، كما ستهتم الدولة جدا بهم وسترعاهم أثناء حياتهم الجامعية رعاية كاملة

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثناء 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة 2022 ، من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي على الكليات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2022 ، كما سيتم  إعفاء أوائل الثانوية العامة 2022 من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية.

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