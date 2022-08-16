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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نثق بقدرة شعبه على تجاوز الأزمة.. مصر تعزي السودان في ضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

تُعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 16 أغسطس الجاري، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.

مصر تعزي السودان

كما تُعرب مصر عن تضامنها الكامل مع السودان الشقيق في هذا المُصاب الأليم، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدة ثقتها في قدرة السودان وشعبه الشقيق على تجاوز تلك الأزمة.

فيضانات السودان

اجتاحت السودان أمطار غزيرة أدت إلى مصرع العشرات، فضلا عن تضرر عشرات القرى وانهيار آلاف المنازل.

ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، بالوقوف مع المتضررين جراء الفيضانات والأمطار، وقال إن أعضاء المجلس سينتشرون في كل بقاع البلاد لدعمهم.

وذلك بعد أن ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في البلاد إلى 59، بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة أمس في ولاية كسلا شرق البلاد نتيجة لفيضان نهر «القاش» الموسمي الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

ضحايا الفيضانات

وكان المجلس القومي للدفاع المدني قد أعلن يوم السبت وفاة 52 وإصابة 25 وانهيار نحو 6 آلاف منزل منذ بداية فصل الخريف

وقال البرهان، في خطابه أمس الأحد في مدينة شندي في شمال البلاد بمناسبة العيد 68 لتأسيس القوات المسلحة: "نقف مع المتضررين جراء السيول والأمطار"، موكداً دعم مجلس السيادة وتحرك أعضائه للانتشار في بقاع البلاد كافة للوقوف مع الذين تضرروا من الأمطار.

ومن جانبه، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان، تعليقا على تلك الفيضانات التي اجتاحت السودوان خلال الأيام القليلة الماضية في أحدث تقرير له، أن نحو 38 ألف شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء السودان منذ مايو 2022 الماضي، وفقا لتقارير تلقاها من مفوضية العون الإنساني الحكومية.

وأوردت التقارير أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والفيضانات تعرض نحو 9 آلاف منزل للتدمير الكامل أو الجزئي في 9 ولايات، بالإضافة إلى 140 مرفقاً صحياً ومصادر للمياه.

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