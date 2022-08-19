القومي للبحوث يختتم البرنامج التدريبي العملي لطلاب كلية الهندسة بجامعة هيليوبوليس

اختتم البرنامج التدريبى العملى لطلاب كلية الهندسة بجامعة هيليوبوليس بعنوان “ Survey: Leveling, Total station & GNSS والذى تم تنفيذه بمقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه”، يأتي ذلك فى إطار خطة المركز القومي لبحوث المياه لتنفيذ الخطة التدريبية التى تم وضعها للمساهمة فى خدمة المجتمع من خلال تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات لتعظيم الاستفادة من الجانب التطبيقى فى دراستهم .

و تضمن البرنامج تدريبا عمليا على أعمال الرفع المساحى فى الحقل وكذلك أعمال التحليل المساحى على برامج المساحة السطحية، وتدرب الطلاب على أيدى السادة المتخصصين من معهد بحوث المساحة.

و اختتمت الدورة التدريبية بعد اجتياز الطلاب التقييم العملى فى وجود السيد الدكتور مدير معهد بحوث المساحة ووكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع بجامعة هليوبوليس وتسليم الشهادات .