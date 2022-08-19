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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للبحوث يختتم البرنامج التدريبي العملي لطلاب كلية الهندسة بجامعة هيليوبوليس

وحدة خدمات علوم وهندسة
وحدة خدمات علوم وهندسة المياه

 اختتم البرنامج التدريبى العملى لطلاب كلية الهندسة بجامعة هيليوبوليس بعنوان “ Survey: Leveling, Total station & GNSS والذى تم تنفيذه بمقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه”، يأتي ذلك فى إطار خطة المركز القومي لبحوث المياه  لتنفيذ الخطة التدريبية التى تم وضعها للمساهمة فى خدمة المجتمع من خلال تنمية المهارات العملية لطلاب الجامعات لتعظيم الاستفادة من الجانب التطبيقى فى دراستهم . 

و تضمن البرنامج تدريبا عمليا على أعمال الرفع المساحى فى الحقل وكذلك أعمال التحليل المساحى على برامج المساحة السطحية، وتدرب الطلاب على أيدى السادة المتخصصين من معهد بحوث المساحة.

و اختتمت الدورة التدريبية بعد اجتياز الطلاب التقييم العملى فى وجود السيد الدكتور مدير معهد بحوث المساحة ووكيل كلية الهندسة لشئون المجتمع بجامعة هليوبوليس وتسليم الشهادات . 

 

كلية الهندسة طلاب كلية الهندسة جامعة هيليوبوليس مدير معهد بحوث المساحة

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