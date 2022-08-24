فيل يمزق صاحبه إلى نصفين في تايلاند لهذا السبب

مزق فيل صاحبه إلى نصفين في مزرعة للمطاط في تايلاند، حيث قالت الشرطة إن الطقس الحار «أصابه بالجنون».





ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد هاجم الفيل، الذي يُدعى بوم بام ويبلغ من العمر 20 عاماً، مالكه سوباتشاي ونغفيد البالغ من العمر 32 عاماً، فجأة ومزقه بأنيابه إلى نصفين، أثناء وجوده معه في مزرعة بمقاطعة فانغ نغا جنوب تايلاند.



وتم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وقد استعانوا بأطباء بيطريين لإطلاق النار على الفيل بسهام مهدئة من على بعد 500 متر، حتى يتمكنوا من استعادة جثة سوباتشاي.



ويعتقد ضباط الشرطة أن الفيل قتل ونغفيد بسبب غضبه منه لأنه جعله ينقل الخشب المطاطي في الطقس الحار في المزرعة.

وأضاف الضباط أن «الطقس الحار ربما أصاب الفيل بالجنون».

والشهر الماضي، طعن فيل صاحبه حتى الموت بأنيابه في مقاطعة ناخون سري ثامارات في تايلاند، حيث قال عدد من السكان المحليين للشرطة وقتها إنهم يعتقدون أن الفيل أقدم على هذا الفعل لتعرضه للإجهاد أثناء العمل.