نبيلة عبيد: أفخر بإنتاج وبطولة فيلم أيام في الحلال

نشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو من فيلمها “أيام في الحلال” عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وعلقت على الفيديو: "من الحاجات اللي بفتخر بيها إني قدمت للسينما أفلام من إنتاجي واختياراتي من القصص الأدبية اللي كنت أشوف إنها تصلح لتحويلها إلى فيلم سينمائي".

وأضافت نبيلة عبيد: "و ده كان معروف عني إن أي رواية جديدة كنت على طول اشترى حقوق إنتاجها سواء من إنتاج شركة أفلام نبيلة عبيد أو التنازل عنها للمنتج اللي يحب يتعاقد معايا".

وتابعت نبيلة عبيد: "وأيام في الحلال من الأفلام ديه اللي أفتخر بإنتاجها وبطولتها، وكل اللي اشتغل وشارك في الفيلم ده كان عظيم سواء أمام الكاميرا أو خلفها.. مساكم بعطر الريحان".

طمأنت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها على صحتها وأكدت تواجدها الفني على الساحة الفترة المقبلة.

وقالت نبيلة عبيد، في تصريح لـ “صدى البلد”: "أنا حاليا في إجازة بالساحل الشمالي، وهنالك عدد من الأعمال معروض علي بالفعل، لكني لم أقرر شيئا بعد".

وتابعت قائلة: “هنالك خطة للتواجد على الساحة الفنية ولكني سوف أحسم الأمر بعد الانتهاء من إجازتي”.

يذكر أن الفنانة نبيلة عبيد حرصت على نعي شقيق الفنانة لطيفة الأكبر، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ.

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "خالص العزاء للأخت الغالية والصديقة العزيزة الفنانة لطيفة في وفاة شقيقها الأكبر المرحوم حسن العرفاوي.. للفقيد الرحمة وللعائلة الصبر والسلوان".