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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: رئيس الوزراء كشف عن 151 مقالا أجنبيا مدفوعا يسئ لمصر ..فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن انهيار الشرطة في يناير 2011 تسبب بنشر حالة من الفوضى، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية تعرضت لانهيار ممنهج من 2011 ولعدة سنوات بعدها. 

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كشف عن رصد 151 مقالا أجنبيا مدفوعا يسئ لمصر، وادعاءات كاذبة بان هناك انتهاك لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت بعد نشر نيويورك تايمز تحقيقات مفبركة عن حقوق الإنسان.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المقالات المسيئة لمصر تستهدف نشر صور سلبية عن الإنجازات الملموسة ، مؤكدا أن المسيئين لمصر تناسوا ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر.

 

 نواجه أوضاعا صعبة

وأشار مصطفى بكري إلى أن مرسى أعطى تعليماته لوزير الداخلية بالإفراج عن عناصر خطرة في العريش 2012  

مصطفى بكري رئيس الوزراء مقالا أجنبيا مدفوعا مصر الإخوان الإرهابية

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