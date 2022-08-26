رئيس جامعة الأقصر يلتقي المحافظ لبحث التعاون المشترك

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، بمكتبه بالديوان العام، لبحث استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة، ورحّب المحافظ برئيس الجامعة وقدم له التهنئة لتوليه المنصب.

وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، أهمية التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم للجامعة التي تحتاج إلى المزيد من الجهود لأنها وليدة، فلو لم تقف على قدميها في تلك الفترة لن تصبح في مصاف الجامعات الكبرى.

فيما أعرب الدكتور حمدي حسين، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية متميزة، مثمنًا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مبديًا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة، وستكون شريكًا في كل أعمال التنمية والتطوير.

محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة بالمحافظة

محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة بالمحافظة

محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة بالمحافظة