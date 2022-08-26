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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تحديث أجهزة سلامة الماء والغذاء في المعامل بقيمة 400 مليون جنيه

الماء
الماء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استحداث أجهزة طبية لتحديد سلامة الماء والغذاء، بقيمة 400 مليون جنيه، وتوزيعها على كافة المعامل المشتركة التابعة للمعامل المركزية بالوزارة في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن أعمال التطوير المستمر التي شهدتها إدارة المعامل المركزية التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت سحب وتحليل 2 مليون و723 ألف عينة معملية من المواطنين والأغذية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص 479 معمل طبي خاص.

وأضاف «عبدالغفار» أن الإدارة المركزية للمعامل، استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلى جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، وتحليل الكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة في الأطفال حديثي الولادة، حيث تم سحب واختبار 21 مليون و949 ألف عينة من حديثي الولادة على مستوى محافظات الجمهورية،.

ونوه «عبدالغفار» بالمشاركة الفعالة للمعامل المركزية في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث تم سحب 8332 عينة لإجراء الفحوصات المعملية لحالات سرطان الثدي، بالإضافة إلى التنسيق مع البرنامج القومي للدرن، وسحب 11 ألف و35 عينة تحليل لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الدرن الخفي لدى مرضى الغسيل الكلوي، وذلك بهدف عمل مسح شامل للمرضى، فيما تم عقد 3 دورات تدريبية للعاملين بوحدة الدرن في معامل جميع محافظات الجمهورية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان  إلى تطبيق نظام ترصدي للأمراض والأوبئة، حيث تم سحب 1436 عينة اشتباه الحصبة والحصبة الألمانية، و1270 عينة اشتباه حمى الوادي المتصدع، و29 حمى الضنك، علاوة على سحب 2544 عينة للتأكد من سلبية تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تفعيلًا للقانون رقم 73 لسنة 2021.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان  أن عدد المتقدمين لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة للفيروس، بلغت 61 ألفًا و478 اختبار، بالإضافة إلى عمل التتابع الجيني لأكثر من 800 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لاكتشاف سلالات وتحورات فيروس كورونا الوافدة إلى البلاد، فيما بلغ عدد اختبارات الكشف عن الفيروسات الفيروسات الكبدية 1056 اختبار، وعدد فحوصات الانفلونزا 4965 عينة، علاوة على توفير الكواشف الخاصة بفحوصات جدري القرود استعدادا لأي حالة طارئة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي،بوزارة الصحة والسكان  أن إدارة سموم الأغذية قامت بسحب 52 ألف و631 عينة لتحليلها معمليًا والتأكد من صلاحيتها قبل تداولها في الأسواق، بالإضافة إلى فحص 189 ألف و294 عينة من خلال إدارات ومنافذ الجمارك، إلى جانب تحليل 100 عينة بمعمل السموم الفطرية، فيما بلغت عدد اختبارات التحليل البكتريولوجي للمياه 92 ألف و902 اختبار. 

الصحة :  المياه الكيميائية قامت بسحب 40 ألف و441 عينة
 

وأكد «قنديل» أن إدارة المياه الكيميائية قامت بسحب 40 ألف و441 عينة، شملت عينات من المياه المعبأة، وعينات محطات مياه الغسيل الكلوي، والمياه المرشحة، والمياه الجوفية وحمامات السباحة، والعينات الثقيلة، وعينات لمعمل المبيدات، لافتًا إلى أنه عقد 51 دورة تدريبية للعاملين بمعامل الوزارة بجميع محافظات الجمهورية.

وبدورها، أعلنت الدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل، حرص الوزارة على التوسع في المنشآت الصحية التابعة للمعامل، معلنة انتهاء إجراءات استلام  قطعة أرض بمساحة 33 ألف متر مربع في مدينة بدر، والانتهاء من الرسم الهندسي للمعامل المركزية الجديدة.

الصحة اجهزة طبية سلامة الماء المعامل محافظات الجمهورية

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