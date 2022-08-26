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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بأسيوط

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسئولي مديرية الزراعة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وكذلك إقامة حدائق مركزية بعواصم المدن.

 جاء ذلك خلال لقاءه المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وهالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط- خلال الاجتماع- مسئولي البيئة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية للتوسع في زراعة الأشجار خاصة المثمرة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية وعلى جانبي الطرق السريعة واستغلال جميع الأماكن الصالحة لزراعة الأشجار بجميع مدن وقرى المحافظة.

وشددًا محافظ أسيوط على أن يكون كل مشروع طرق جديد يتم البدء في تنفيذه يكون أحد مكوناته الرئيسية زراعة الجزيرة الوسطى بالأشجار الملائمة أو على جانبيه والتنسيق مع مسئولي الزراعة في اختيار أنواع الأشجار.

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة لتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وزيادة الرئة الخضراء من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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وأكد اللواء عصام سعد، تسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، لافتا إلى أن نجاح المبادرة يعتمد على مشاركة فاعلة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية معًا.

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