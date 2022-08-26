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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية النادي الأهلي ..وعدد رعاة الموسم الجديد

سيف الوزيري
سيف الوزيري

كشف سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورتس واستادات للاستثمار الرياضي، العديد من التفاصيل  حول عقد رعاية النادي الاهلي بعد حصول شركة المتحدة علي حق التسويق الحصري والعديد من المشاريع الجديدة التي ستفيد الاندية خلال المرحلة المقبلة .

تفاصيل عقد رعاية النادي الاهلي 

وقال سيف الوزيري خلال تصريحاته لبرنامج ملعب اون تايم عبر قناة اون تايم سبورت  : بدأنا العمل مع النادي الاهلي والاهلي وشركة الكرة تقريبا منذ 10 اشهر وتم وضع خطة واستراتيجية كاملة مع ياسين منصور رئيس الشركة وتحت اشراف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي

وأضاف : الحقوق التجارية ملك للنادي الاهلي والشركة المتحدة هي الوكيل الحصري لبيع الحقوق وتم توقيع عقود ثلاثية بعد الاتفاق علي استراتيجية بيع الحقوق .

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وعن المشاريع الاقتصادية قال سيف الوزيري : النادي الاهلي سيعلن خلال الفترة المقبلة تفاصيل المشاريع الاقتصادية وانا اؤمن ان المشاريع المقبلة ستفيد المارد الاحمر بشكل كبير وسيكون هناك مدخلات جديدة بعيدا عن البث والرعاية وهذا سيفيد كل الندية الجماهيرية

واختتم سيف الوزيري : الشركة المتحدة تم انشاؤها لإستضافة كافة الاحداث الرياضية وحصلنا علي التسويق وسيتم منحها الي شركة بريزنتيشن للتنفيذ علي ارض الواقع .


 

رعاية النادي الاهلي 

أكد سيف الوزيري خلال تصريحاته ان هناك عدة عروض تم عرضها علي النادي الاهلي الفترة الماضية بالحديث مع شركة الكرة بالنادي الاهلي ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي 

وأضاف سيف الوزيري النادي الاهلي سيعلن قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز عن الرعاة الجدد للفريق الاول لكرة القدم 

وأكمل : الارقام المطروحة حاليا علي مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لإمكانيات وقدرات النادي الاهلي كعلامة تجارية سيتجاوز تلك المبالغ 

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وأشار سيف الوزيري خلال تصريحاته ان الفترة المقبلة بالنسبة للكرة المصرية ستشهد تطور كبير علي كافة النواحي وسيمنح الاهلي والاندية والاتحاد المصري دخل اكبر. 

هل استقالة شركة الكرة بالنادي الاهلي تؤثر علي الشراكة 

اجاب سيف الوزيري عن تأثير استقالة شركة الكرة بالنادي الاهلي خلال الايام الماضية ومدي تأثيرها علي الشراكة الثلاثية  بين المتحدة والنادي الاهلي قائلا انه لا يوجد تأثير لانه تم بالفعل وضع خطة كاملة واستراتيجية للعمل الفترة المقبلة وبالفعل تم الاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي علي بدأ العمل الفوري عليها . 

عدد رعاة النادي الاهلي الموسم المقبل 

أكد سيف الوزيري خلال تصريحاته ان النادي الاهلي سيبدأ الموسم بوجود 10 الي 12 راعي علي التي شيرت وسيتم الاعلان خلال الايام المقبلة عن بعضهم . 


 

العلامة التجارية للنادي الاهلي

أكد سيف الوزيري خلال تصريحاته انه تم التواصل مع عدة شركات عالمية ولكن لم يتم الاتفاق بشكل رسمي علي العلامة التجارية للنادي الاهلي الباب مفتوح امام جميع الشركات لتقديم عروضها . 

وبسؤاله عن حقيقة رعاية احد شركات الطيران القطرية للنادي الاهلي قال : هناك عروض وتم التواصل لكن لم يحدث اي اتفاق رسمي 

 

تفاصيل اجتماع المتحدة مع وزير الشباب والرياضة ورابطة الاندية 

قال سيف الوزيري : لاجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي زاحمد دياب رئيس رابطة الاندية كان مثمرا للغاية وسيتم توقيع عقود رعاية مع مجلس ابو ظبي الرياضي بخصوص كأس السوبر المصري 

وعن عودة الجماهير قال : أشكر كل أجهزة الدولة في عودة الجماهير، الموسم الاستثنائي الذي نخوضه مر بكل تحدياته، وتوقعاتي أن نحصل على دعم لزيادة عدد الجماهير في الموسم المقبل، ونأمل أن تكون الأعداد في تزايد ولا يكون هناك أي شكل من أشكال التعصب
 

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