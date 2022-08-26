صدامات النجوم على السوشيال ميديا عرض مستمر.. سمية الخشاب تُعنِف متابع ولقاء الخميسي تدافع عن زوجها

لم يكن صدام سمية الخشاب مع أحد متابعيها عبر تويتر، هي أولى صدامات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تسببت السوشيال ميديا في العديد من الأزمات لنجوم الوسط الفني، خاصة خلال الفترة الماضية.

ونرصد من خلال التقرير التالي أبرز صدامات النجوم على السوشيال ميديا.

سمية الخشاب

ودخلت الفنانة سمية الخشاب فى مشادة كلامية مع متابع لها على حسابها بموقع تويتر بعد الرد على تغريدة لها.

ففى البداية نشرت الفنانة سمية الخشاب تغريدة ، وكتبت: “حد شاف إجازة الصيف؟”، وعلق لها متابع: “جنب الطحال”.

وردت عليه سمية الخشاب قائلة: “جنب والدتك اللي معرفتش ولا هتعرف تربي”.

لقاء الخميسي

وقبل عدة أشهر وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة إلى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.

ونشرت لقاء الخميسي، صورة لزوجها اللاعب محمد عبد المنصف، وعلقت قائلة: "محمد عبد المنصف خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى .. بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي ! #السجن_والغرامة".

وأضافت لقاء الخميسي: "رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين ، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق .. اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل .. يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد".

إسلام إبراهيم

فيما تعرض الفنان إسلام إبراهيم، للتنمر من قبل أحد متابعيه والذي وجه له رسالة عنيفة من خلال السوشيال ميديا، وكتب المتابع: "روح اعمل جلسة ليزر يا باشا ولا روح الجيم".

بينما رد الفنان إسلام إبراهيم، قائلاً: “الناس اللي كانت بتقولي انت مختفي ليه من علي السوشيال ميديا …لسه بقول يا هادي والكومنتات ما شاء الله بس صراحة انا مش هسكت تاني لان كله بيطلع علي صحتي …بس الحمد لله ان في ناس جميلة هي اللي مصبرة الواحد انتو احلي حاجة في الدنيا والله”.

حمو بيكا

كما رد مطرب المهرجانات حمو بيكا على المتنمرين من خلال نشرة تدوينة عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب حمو بيكا: "بتقولوا عني جاهل ومش متعلم .. مع ان دي حاجة انا عمري ما انكرتها ولا حتي خبيتها علي الناس ومن يوم ما ربنا كرمني واتشهرت وبقي ليا جمهور

بس هرجع واقولكم تاني انها حاجة مكنتش بايدي".

وأضاف بيكا: "انت بقي يا "متعلم “ التعليم علمك انك تقعد تعاير الناس بعيوبها؟ التعليم علمك ان تفضل تتنمر علي خلق الله ؟ التعليم علمك انك مباح ليك الشتيمة في حد هو اقل منك في شئ؟ اكيد لا فمتجيش من ورا شاشه وكيبورد تعمل فيها عم الناصح ”.

وتابع: انت اصلاً موركش حاجة تعملها ! انا متعلمتش ومنولتش الشرف الكبير ده بس اتعلمت حاجات كتير في الدنيا انت متعلمتهاش لسه. اتعلمت احترم الكبير والصغير .. اتعلمت اشقي واتعب من صغري اتعلمت اني مغلطش في حد .. اتعلمت حاجات كتير جداً في حياتي انت عمرك مهتتعلمها طول ما انت باصص للناس ..!

واختتم بيكا، قائلا: "فكر في كلامك كويس وكومنتاتك كويس قبل ما تكتبها وقبل ما تقول انك متعلم افتكر انك في "تربيه وتعليم" يعني التربية قبل التعليم صباحكم فل".

يسرا اللوزي

وتصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث منذ اشهر وذلك بسبب صورتها التي كانت نشرتها وهي تحمل في يدها سيجارة، واعتقد البعض أنها تقلد محمد رمضان.

وكانت يسرا نشرت الصورة وعلقت قائلة: " لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة".

وتعرضت يسرا، لهجوم كبير، وقارنها البعض بالفنان محمد رمضان لاستخدامها أشارة “نمبر وان” في الصورة.

ومن ثم قامت يسرا اللوزي بالتعليق على الأمر قائلة: "الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل قوي!.. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت.. شكرا".

محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

مازالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة به، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يسبح في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني".

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.

وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا».

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوى عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.

كما حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على برنامج theinsider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة. وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا.

وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».

وأشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج ET بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

طرح الفنان احمد الفيشاوى اغنيته الجديدة "نمبر2" وظهر الفيشاوى يضرب شخصا اسمر اللون يقود سيارة فيرارى ويطرحه ارضا فى اشارة منه للفنان محمد رمضان لتشتعل نيران الازمة بينهما من جديد.

رد محمد رمضان، على نظيره الفنان، أحمد الفيشاوي، بعد طرح أغنيته "نمبر 2"، والتي يسخر فيها الفيشاوي من رمضان ويوجه انتقادات له.

وشارك رمضان مقطع فيديو له، عبر حسابه على موقع “إنستجرام ” ظهر فيه وهو برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2".

أزمة الفنان شريف منير وصور بناته

حالة من الغضب والاستياء انتابت الفنان شريف منير، بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا لبناته الصغيرات عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام"، الأمر الذي دفعه لحذف الصورة، ثم إعادة نشرها مرة أخرى.



وبدأت الأزمة عندما شارك النجم شريف منير جمهوره، بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت في الصورة ابنتيه كاميليا وفريدة، وكتب معلقا على الصورة: " فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير".

بينما لاقت الصورة العديد من التعليقات المسيئة من قبّل الجمهور بسبب اعتراضهم على ملابس بناته الصغيرات.

وهاجم الفنان شريف منير بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم على صور بناته فريدة وكاميليا، وقام بحذف الصورة.

ونشر شريف منير صورة تتضمن الأتي: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير" بعد مانزّلت صورة بناتي .. فريده ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. و قليلي الرباية .. وجرحوا بناتي و جرحوني .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا ..حسبنا الله ونعم الوكيل ".

أعاد الفنان شريف منير نشر صور بناته مرة أخرى بعد أن قام بحذفها.

وكتب عبر حسابه على انستحرام": "أنا امبارح نزلت صور بناتي ولقيت تعليقات سافلة ومريضة جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط منهم طلبوا مني امسح الصورة".

وتابع: "وانا نزلتها تاني لان شوية الهمج المتخلفين دول مش اللي هيحددوا انشر ايه ولا مانشرش ايه، واي حد يكون على اى صفحة تخصني ويتجاوز حدوده هاخد الاجراء القانوني ضده اللي يوصل للسجن".

وقال الفنان شريف منير، ردا على الانتقادات والهجوم الذي شنه البعض عليه لنشر صور لطفلتيه، إنه لن يسامح أي شخص نال منه ومن بناته.

وأضاف شريف منير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: كل شخص حر فى تصرفاته طالما لا يضر الآخرين.. وأنا فرحان ببناتى وبحبهم جدا وكاميليا عندها ١٢ سنة".

كما تابع: "كاميليا بتحب التصوير جدا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكى توقظها من النوم قمت بتصويرهم ووضعتها على صفحتى الشخصية"، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم أقلية " قله لم يساووا شيء بالنسبة لى ".

وأشار إلى أنه زوجته وبناته طلبن حذف الصورة واحترم رغبتهن ولكن بعد تفكير قرر إعادة نشرها لكى أثبت أني حر ولن أسمح لأحد يحدد لى ما أقوم بنشره.

بينما إختتم حديثه قائلًا: "لن أسامح وأتهاون هذه المرة وقررت اللجوء قانونيا وتقديم بلاغ فى كل شخص سمح لنفسه يتنمر على الأخريين، وأتمنى رد فعل إيجابى من مباحث الإنترنت وأنا متأكد إنها " هتجبلنا حقنا كلنا".