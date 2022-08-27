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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة تهدد بريطانيا.. توقعات بارتفاع أسعار الكهرباء خلال الشتاء 80%

الطاقة في بريطانيا
الطاقة في بريطانيا

لا تزال أزمة الطاقة تستفحل في أوروبا، وذلك مع اقتراب فصل الشتاء، الذي توقعت فيه بعض الحكومات بالقارة بانقطاع تام للتيار الكهربائي لبعض الوقت، بسبب نقص حاد في إمدادات الغاز إلى دول القارة.

وتوقعات بعض التقارير ارتفاع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%، ابتداء من أكتوبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم.

وكانت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة "أوفخيم"، أعلنت أن سقف اسعار الكهرباء سيرتفع من 1,971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3,549 جنيها استرلينيا.

ونسبت سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصا منذ الحرب في أوكرانيا.

وتعد أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسيين للحبوب والطاقة، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير عالميا وزيادة نسب التضخم.

ويأتي ذلك الأمر مع اقتراب انتخابات حزب المحافظين لاختيار رئيس له خلفا لبوريس جونسون بالإضافة إلى اختيار رئيس للوزراء وارتفاع أسعار السلع والطاقة. 
 

بوريس جونسون أسعار الكهرباء فصل الشتاء حزب المحافظين ارتفاع أسعار الطاقة الحرب في اوكرانيا

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