عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فينالدوم يغيب عن هولندا في كأس العالم

فينالدوم
فينالدوم

أكد تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم،  لاعب وسط روما الإيطالي، الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى، لن يعود إلى صفوف فريقه قبل يناير المقبل، بالتالي سيغيب عن مونديال قطر 2022.

وقال المدير العام لروما، البرتغالي تياجو بينتو، في تصريحات عبر موقع ناديه، عن اللاعب الهولندي البالغ 31 عاما والمُعار لعام من باريس سان جيرمان الفرنسي: “أعتقد أنه سيكون تعزيزنا الكبير في يناير. لقد أخذناه طوال الموسم ونتوقعه في يناير”.

وتابع بينتو: ”بالنسبة لي، كانت 24 ساعة صعبة لأننا عانينا من أجل إحضار جيني إلى روما. بعد أسبوع واحد فقط، بدا كأنه متواجد هنا منذ عام“.

وكان اللاعب الهولندي الذي وصل إلى العاصمة روما في أوائل أغسطس الجاري، تعرض لهذه الإصابة القاسية خلال التمارين، قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 نوفمبر 18 ديسمبر، وترجح التقارير غيابه عن البطولة العالمية الأكبر.

جورجينيو فينالدوم روما مونديال قطر 2022 باريس سان جيرمان كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

حجازي: سأقف على مسافة واحدة من جميع محرري وزارة التعليم

حجازى : سنحارب الامية والتسرب من التعليم وسنعيد الطلاب للانتظام بالمدارس

رضا حجازي: التعليم الفني أهم أولوياتنا وتطويره مسئوليتنا

حجازي: نعد قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وسنهتم بالاصلاح الادراي

صهر ترامب يكشف كواليس تطبيع السودان مع إسرائيل |اعرف التفاصيل

مدبولي: اليابان دشنت تيكاد تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية في ملكيتها لمساراتها التنموية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كافوري و أحمد سعد يشعلان سهرة صيفية بالساحل الشمالي.. صور

بعد المايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بـ شبشب وكاش أبيض

جسد مشهد وفاته بكليب|مفاجأة صادمة.. جورج الراسي تنبأ بخبر رحيله قبل أيام

كارثة صحية| الجمع بين هذه الفيتامينات يصيبك بـ السرطان

فيديو

ماتت وهي بتشتغل.. طبيبة الغلابة قضت لحظاتها الأخيرة وسط مرضاها

خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

في ندوة بصدى البلد.. جورج الراسي يغني بنت الجيران ويتحدث عن هاني شاكر ونانسي عجرم

لحظات صادمة.. القصة الكاملة لوفاة جورج الراسي مع صديقته.. ظهر يغني ويرقص قبل رحيله.. وطليقته تخرج عن صمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ