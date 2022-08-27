فينالدوم يغيب عن هولندا في كأس العالم

أكد تقرير صحفي، اليوم السبت، أن الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط روما الإيطالي، الذي تعرض لكسر في ساقه اليمنى، لن يعود إلى صفوف فريقه قبل يناير المقبل، بالتالي سيغيب عن مونديال قطر 2022.

وقال المدير العام لروما، البرتغالي تياجو بينتو، في تصريحات عبر موقع ناديه، عن اللاعب الهولندي البالغ 31 عاما والمُعار لعام من باريس سان جيرمان الفرنسي: “أعتقد أنه سيكون تعزيزنا الكبير في يناير. لقد أخذناه طوال الموسم ونتوقعه في يناير”.

وتابع بينتو: ”بالنسبة لي، كانت 24 ساعة صعبة لأننا عانينا من أجل إحضار جيني إلى روما. بعد أسبوع واحد فقط، بدا كأنه متواجد هنا منذ عام“.

وكان اللاعب الهولندي الذي وصل إلى العاصمة روما في أوائل أغسطس الجاري، تعرض لهذه الإصابة القاسية خلال التمارين، قبل ثلاثة أشهر من مونديال قطر (20 نوفمبر 18 ديسمبر، وترجح التقارير غيابه عن البطولة العالمية الأكبر.